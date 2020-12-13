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Тихановская проведет переговоры с руководителями структур ЕС
Источник материала: UDF
Фото: TUT.BY
В столице Бельгии Светлана Тихановская встретится с премьер-министром страны Александром Де Кро и проведет переговоры в структурах Евросоюза: с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, заместителем председателя Еврокомиссии Верой Йоуровой, еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства Оливером Вархеи, спецпредставителем ЕС по правам человека Имоном Гилмором.
Состоятся встречи с членами Европейского парламента и политическими группами, включая президента ЕП Давида Сассоли. Тихановская выступит на совместном заседании комитетов по иностранным делам, развитию, правам человека и делегации по связям с Беларусью.
В Брюсселе она также примет участие в мероприятиях, посвященных вручению премии имени Андрея Сахарова «За свободу мысли», которая в этом году по решению Европарламента вручается «демократической оппозиции Беларуси, представленной Координационным советом, инициативой смелых женщин в лице Светланы Тихановской, Светланы Алексиевич, Марии Колесниковой, Ольги Ковальковой, Вероники Цепкало, а также политическими и общественными деятелями Сергеем Тихановским, Алесем Беляцким, Сергеем Дылевским, Степаном Путило и Николаем Статкевичем».
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Состоятся встречи с членами Европейского парламента и политическими группам.
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