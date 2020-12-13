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Фото: TUT.BY

БелаПАН

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тихановская проведет переговоры с руководителями структур ЕС Состоятся встречи с членами Европейского парламента и политическими группам.

В столице Бельгиивстретится с премьер-министром страныи проведет переговоры в структурах Евросоюза: с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместителем председателя Еврокомиссии, еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства, спецпредставителем ЕС по правам человекаСостоятся встречи с членами Европейского парламента и политическими группами, включая президента ЕП. Тихановская выступит на совместном заседании комитетов по иностранным делам, развитию, правам человека и делегации по связям с Беларусью.В Брюсселе она также примет участие в мероприятиях, посвященных вручению премии имени Андрея Сахарова «За свободу мысли», которая в этом году по решению Европарламента вручается «демократической оппозиции Беларуси, представленной Координационным советом, инициативой смелых женщин в лице Светланы Тихановской,, а также политическими и общественными деятелями».