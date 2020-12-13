Источник материала: UDF



Владимир Астапенко. Фото: СТВ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Объем экономической помощи новым властям может составить до $5 млрд Санкции, которые вводятся, особенно в США, могут затронуть российские компании.

— Есть понимание, что крупнейшие страны мира — страны-члены Евросоюза, США, Великобритания, Канада готовы оказать новым властям Беларуси прямую экономическую помощь. Ожидается, что объем такой помощи может составить до 5 млрд долларов, что позволит экономике Беларуси избежать дефолта.Наши партнеры заинтересованы в том, чтобы Беларусь становилась активным участником экономических связей и надежным экономическим партнером, а не превращалась в источник региональной нестабильности или нелегальной миграции.Могу заверить, что никакие контракты, которые идут на пользу режиму уже не реализуются. Позиция демократической Европы однозначна и понятна — ни о каком экономическом сотрудничестве на государственном уровне речи быть не может.Санкции, которые вводятся, особенно в США, могут затронуть российские компании, сотрудничающие с режимом. На фоне репутационных рисков сотрудничества [с текущей властью], могут появиться и экономические, за которые россиянам придется платить, — заявил