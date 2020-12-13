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Объем экономической помощи новым властям может составить до $5 млрд

13.12.2020 10:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Объем экономической помощи новым властям может составить до млрд
Владимир Астапенко. Фото: СТВ
Владимир Астапенко, бывший посол Беларуси в Аргентине и представитель НАУ (Народного антикризисного управления) по вопросам сотрудничества с Россией, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, рассказал о международных отношениях на фоне вводимых санкций.

— Есть понимание, что крупнейшие страны мира — страны-члены Евросоюза, США, Великобритания, Канада готовы оказать новым властям Беларуси прямую экономическую помощь. Ожидается, что объем такой помощи может составить до 5 млрд долларов, что позволит экономике Беларуси избежать дефолта.

Наши партнеры заинтересованы в том, чтобы Беларусь становилась активным участником экономических связей и надежным экономическим партнером, а не превращалась в источник региональной нестабильности или нелегальной миграции.

Могу заверить, что никакие контракты, которые идут на пользу режиму уже не реализуются. Позиция демократической Европы однозначна и понятна — ни о каком экономическом сотрудничестве на государственном уровне речи быть не может.

Санкции, которые вводятся, особенно в США, могут затронуть российские компании, сотрудничающие с режимом. На фоне репутационных рисков сотрудничества [с текущей властью], могут появиться и экономические, за которые россиянам придется платить, — заявил Владимир Астапенко.
 
 
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Санкции, которые вводятся, особенно в США, могут затронуть российские компании.
 
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