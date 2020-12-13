Сильная магнитная буря. Лунный календарь на неделю с 14 по 20 декабря

Источник материала: UDF



Фото: ОНТ

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Укрепить материальное благосостояние можно попробовать 14 декабря. 16-го – держите эмоции под контролем. 17-го – нестандартные решения принесут хорошие результаты. 19-го – раздайте долги и простите обиды.В преддверии новогодних праздников хочется обновить свой имидж? Примерить новую стрижку, сделать окрашивание в модной технике или просто побаловать себя процедурами по укреплению волос – для похода в парикмахерскую выбирайте 15, 16 и 19 декабря.