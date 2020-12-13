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Мокрый снег и гололед. Погода на неделю с 14 по 20 декабря. Подробный прогноз

13.12.2020 10:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мокрый снег и гололед. Погода на неделю с 14 по 20 декабря. Подробный прогноз
Фото: ОНТ
Ниже климатической нормы выдалась первая декада декабря. Мало было и осадков. Однако огромный антициклон, который обеспечивал нашу страну умеренными морозами, уже заметно ослабел и отступил на Южный Урал, открывая дорогу более теплому воздуху с юга Европы. Следующая неделя обещает быть более мягкой, а вторая декада будет немного теплее нормы.

В начале предстоящей недели пройдет мокрый снег. В отдельных районах возможно его налипание. Гололед, на дорогах гололедица. Вероятны туманы, видимость до полукилометра. Ветер южной четверти, умеренный. Ночью столбики термометров покажут от -4 °C до +2°C, днем – от -2°C до +3°C.

В среду и в четверг без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Температура ночью прогнозируется от -3°C по востоку до +3°C по западу, при прояснениях до -5°C. Днем от -1°C до +5°C. В пятницу погодные условия существенно не изменятся.

 
 
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Следующая неделя обещает быть более мягкой, а вторая декада будет немного теплее нормы.
 
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