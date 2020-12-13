Источник материала: UDF



Фото: ОНТ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мокрый снег и гололед. Погода на неделю с 14 по 20 декабря. Подробный прогноз Следующая неделя обещает быть более мягкой, а вторая декада будет немного теплее нормы.

В начале предстоящей недели пройдет мокрый снег. В отдельных районах возможно его налипание. Гололед, на дорогах гололедица. Вероятны туманы, видимость до полукилометра. Ветер южной четверти, умеренный. Ночью столбики термометров покажут от -4 °C до +2°C, днем – от -2°C до +3°C.В среду и в четверг без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Температура ночью прогнозируется от -3°C по востоку до +3°C по западу, при прояснениях до -5°C. Днем от -1°C до +5°C. В пятницу погодные условия существенно не изменятся.