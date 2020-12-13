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В Чечне произошло землетрясение
Источник материала: UDF
Фото: pixabay.com
По информации грузинского национального центра сейсмического мониторинга, подземные толчки в 4,9 баллов были зафиксированы в 01:29 по тбилисскому времени.
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 4,7. Сообщается, что очевидцы почувствовали подземные толчки в своих домах.
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Сообщается, что очевидцы почувствовали подземные толчки в своих домах.
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