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Традиции и обычаи празднования Дня Андрея

Что нельзя делать в День Андрея

Главные приметы в День Андрея

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так День Андрея: что нельзя делать в эту дату Если на Андрея снегопад пошел, то сугробы продержатся еще 110 дней.

Как говорится в «Повести временных лет», именно он предрек возникновение великого города с множеством церквей на киевских холмах. Также апостола Андрея считают небесным патроном Украины, а также покровителем моряков и путешественников.Андрей был простым рыбаком и учеником Иоанна Крестителя. Он первым стал последователем Иисуса Христа - поэтому его и назвали Первозванным - и привел к нему своего брата Петра, а также был свидетелем чудес Сына Божьего, видел его смерть и воскрешение.Апостол Андрей обошел почти полмира, проповедуя Веру и совершая чудеса. Он погиб мученической смертью в греческом городе Патры - святителя распяли на Х-образном кресте, который позже стали называть Андреевским.Одной из важных народных традиций в Андреев день было гадание - хотя церковь и не приветствовала такие ворожения, но издавна ночью накануне праздника девушки гадали на имя суженного и "угадывали" свою судьбу.Также часто устраивали гадания о погоде, для чего внимательно следили за поведением воды или огня.Веселый обычай устраивать «Калиту» в этот день особенно любила молодежь. Девушки выпекали специальные лакомства в форме современного бублика, его смазывали медом и подвешивали к сволоку посредине дома. Парни, в свою очередь, должны были верхом на кочерге откусить кусок этого коржа, и при этом не засмеяться. Верили, что если это удастся, то вскоре можно было ждать свадьбу.Суеверные считали, что в этот праздник в темное время суток на улице разгуливает нечистая сила, которая не только отбирала молоко у коров, но могла и утащить в преисподнюю беспечных гуляк. Поэтому вечерние прогулки в эту дату считались опасной затеей.Строго запрещалось богохульствовать и ругаться на Андрея - верили, что в противном случае можно лишиться заступничества святого, и нарушителей за сквернословие ждут серьезные болезни и беды.Важным запретом также были ткаческие работы - считалось, что ткать пряжу и мотать нитки нельзя до самого Крещения.Если на Андрея снегопад пошел, то сугробы продержатся еще 110 дней.Если 13 декабря вода в реке или озере спокойная и тихая, значит зима будет не лютая, а если шумная - скоро ударят лютые морозы.Если в день Андрея ярко светит солнце, но погода холодная, то в следующем году ждали хороший урожай.Если в небе быстро и низко облака плывут, значит скоро можно ждать похолодание.