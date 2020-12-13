|
День Андрея: что нельзя делать в эту дату
Источник материала: UDF
Фото: klin-demianovo.ru
Как говорится в «Повести временных лет», именно он предрек возникновение великого города с множеством церквей на киевских холмах. Также апостола Андрея считают небесным патроном Украины, а также покровителем моряков и путешественников.
Андрей был простым рыбаком и учеником Иоанна Крестителя. Он первым стал последователем Иисуса Христа - поэтому его и назвали Первозванным - и привел к нему своего брата Петра, а также был свидетелем чудес Сына Божьего, видел его смерть и воскрешение.
Апостол Андрей обошел почти полмира, проповедуя Веру и совершая чудеса. Он погиб мученической смертью в греческом городе Патры - святителя распяли на Х-образном кресте, который позже стали называть Андреевским.
Традиции и обычаи празднования Дня Андрея
Одной из важных народных традиций в Андреев день было гадание - хотя церковь и не приветствовала такие ворожения, но издавна ночью накануне праздника девушки гадали на имя суженного и "угадывали" свою судьбу.
Также часто устраивали гадания о погоде, для чего внимательно следили за поведением воды или огня.
Веселый обычай устраивать «Калиту» в этот день особенно любила молодежь. Девушки выпекали специальные лакомства в форме современного бублика, его смазывали медом и подвешивали к сволоку посредине дома. Парни, в свою очередь, должны были верхом на кочерге откусить кусок этого коржа, и при этом не засмеяться. Верили, что если это удастся, то вскоре можно было ждать свадьбу.
Что нельзя делать в День Андрея
Суеверные считали, что в этот праздник в темное время суток на улице разгуливает нечистая сила, которая не только отбирала молоко у коров, но могла и утащить в преисподнюю беспечных гуляк. Поэтому вечерние прогулки в эту дату считались опасной затеей.
Строго запрещалось богохульствовать и ругаться на Андрея - верили, что в противном случае можно лишиться заступничества святого, и нарушителей за сквернословие ждут серьезные болезни и беды.
Важным запретом также были ткаческие работы - считалось, что ткать пряжу и мотать нитки нельзя до самого Крещения.
Главные приметы в День Андрея
Если на Андрея снегопад пошел, то сугробы продержатся еще 110 дней.
Если 13 декабря вода в реке или озере спокойная и тихая, значит зима будет не лютая, а если шумная - скоро ударят лютые морозы.
Если в день Андрея ярко светит солнце, но погода холодная, то в следующем году ждали хороший урожай.
Если в небе быстро и низко облака плывут, значит скоро можно ждать похолодание.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если на Андрея снегопад пошел, то сугробы продержатся еще 110 дней.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)