87-летнюю минчанку, выжившую в войну, будут судить за БЧБ-флаг на балконе

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Процесс над Елизаветой Бурсовой состоится 15 декабря в суде Октябрьского района Минска.

Елизавета Бурсова. Фото из аккаунта в Фейсбуке Александра Белого

Как рассказал ее племянник — историк Александр Белый, сын Бурсовой сейчас в Жодинской тюрьме за протесты около больницы скорой помощи, а саму ее будут судить за БЧБ-флаг на балконе квартиры на Асаналиева.

— Калі казаць пра нацызм, які нібыта ўвасабляе бчб-сцяг. Разам з маёй бабуляй Фрумай і маім бацькам Валерыянам яны здолелі ўцячы з Віцебска на апошнім эвакуацыйным цягніку ў ліпені 1941 г. і таму не былі забітыя нацыстамі, — пишет Александр Белый. — А 16 нашых сваякоў Шэйніных былі забітыя ў Віцебскім і Бешанковіцкім гета. Яшчэ трое Шэйніных, яе родныя дзядзькі, загінулі на франтах вайны са зброяй у руках. Таму да нацызма ў цёткі Лізаветы свае рахункі.

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