ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

87-летнюю минчанку, выжившую в войну, будут судить за БЧБ-флаг на балконе

13.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Процесс над Елизаветой Бурсовой состоится 15 декабря в суде Октябрьского района Минска.

87-летнюю минчанку, выжившую в войну, будут судить за БЧБ-флаг на балконе

Елизавета Бурсова. Фото из аккаунта в Фейсбуке Александра Белого

Как рассказал ее племянник — историк Александр Белый, сын Бурсовой сейчас в Жодинской тюрьме за протесты около больницы скорой помощи, а саму ее будут судить за БЧБ-флаг на балконе квартиры на Асаналиева.

— Калі казаць пра нацызм, які нібыта ўвасабляе бчб-сцяг. Разам з маёй бабуляй Фрумай і маім бацькам Валерыянам яны здолелі ўцячы з Віцебска на апошнім эвакуацыйным цягніку ў ліпені 1941 г. і таму не былі забітыя нацыстамі, — пишет Александр Белый. — А 16 нашых сваякоў Шэйніных былі забітыя ў Віцебскім і Бешанковіцкім гета. Яшчэ трое Шэйніных, яе родныя дзядзькі, загінулі на франтах вайны са зброяй у руках. Таму да нацызма ў цёткі Лізаветы свае рахункі.

«У нашай школе не фальсіфікавалі»: адважную настаўніцу затрымалі на ўроку пад плач школьнікаў

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
The Times сообщила о второй попытке отравить Навального «Новичком»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика