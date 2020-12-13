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87-летнюю минчанку, выжившую в войну, будут судить за БЧБ-флаг на балконе
13.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Процесс над Елизаветой Бурсовой состоится 15 декабря в суде Октябрьского района Минска.
Елизавета Бурсова. Фото из аккаунта в Фейсбуке Александра Белого
Как рассказал ее племянник — историк Александр Белый, сын Бурсовой сейчас в Жодинской тюрьме за протесты около больницы скорой помощи, а саму ее будут судить за БЧБ-флаг на балконе квартиры на Асаналиева.
— Калі казаць пра нацызм, які нібыта ўвасабляе бчб-сцяг. Разам з маёй бабуляй Фрумай і маім бацькам Валерыянам яны здолелі ўцячы з Віцебска на апошнім эвакуацыйным цягніку ў ліпені 1941 г. і таму не былі забітыя нацыстамі, —
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Об этом рассказал историк Александр Белый.
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