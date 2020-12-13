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Британия и ЕС не могут согласовать отношения после Brexit

13.12.2020 10:51 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Великобритания и Евросоюз не могут преодолеть разногласия на пути к достижению соглашения о будущих отношениях после Brexit.

Об этом в воскресенье сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники в британском правительстве, передает ТАСС.

По их сведениям, «предложение со стороны ЕС, которое находится на столе в Лондоне, остается неприемлемым для королевства». «Премьер-министр Борис Джонсон сделает все возможное в переговорном процессе, однако он был предельно ясен, говоря о том, что любое соглашение должно быть справедливым и учитывать фундаментальную позицию Великобритании, которая через три недели станет суверенным государством, [не зависящем от Евросоюза]», - приводит телеканал слова источников в кабмине королевства.

Как подчеркнул 9 декабря Джонсон по итогам трехчасового рабочего ужина с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, окончательная судьба переговоров между Лондоном и Брюсселем должна решиться к 13 декабря. К этому сроку стороны должны окончательно определиться с тем, сохраняется ли еще возможность достичь компромисса, и объявить о продолжении или окончательном провале переговоров. К тому моменту до завершения переходного периода после Brexit, позволяющего сторонам вести отношения по прежним правилам, останется всего две с половиной недели. Ожидается, что в воскресенье Джонсон проведет телефонный разговор с фон дер Ляйен.

Наиболее существенные противоречия на переговорах по-прежнему вызывают вопросы о распределении квот на рыболовство в исключительной экономической зоне Великобритании после Brexit, так называемых единых правилах игры (то есть об обеспечении условий равной конкуренции для британских и европейских компаний), а также о формате правового регулирования будущих отношений, в частности правилах улаживания споров и роли Европейского суда в этом процессе.

 
 
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Великобритания и Евросоюз не могут преодолеть разногласия на пути к достижению соглашения о будущих отношениях после Brexit.
 
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