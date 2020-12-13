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Марии Колесниковой присуждена немецкая премия в области прав человека

13.12.2020 10:51 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Одному из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой присуждена премия в области прав человека фонда имени Герхарта Баума (Gerhart Baum).

Своим решением оргкомитет демонстрирует "преклонение перед отвагой и бескомпромиссностью" оппозиционерки, сообщили в фонде в субботу, 12 декабря. Размер премии составляет 10 тыс. евро.

Церемония награждения состоится на фестивале новой музыки Eclat в Штутгарте 7 февраля 2021 года. Колесникова "за невероятно короткое время превратилась в ведущую фигуру белорусского демократического движения", заявила одна из руководителей фестиваля Кристине Фишер (Christine Fischer). Награду за белорусскую оппозиционерку, которая с начала сентября находится под стражей, получит ее сестра Татьяна Хомич.

Мария Колесникова не впервые стала лауреатом германской премии. Так, в начале декабря ей вместе с Вероникой Цепкало и Светланой Тихановской присудили премию имени Мартина Лютера "Бесстрашное слово". Церемония награждения пройдет 24 апреля в Вормсе. Светлана Тихановская баллотировалась на пост президента Беларуси после того, как власти республики сначала отказали в регистрации, а затем взяли под стражу ее мужа Сергея. Вероника Цепкало - жена политика Валерия Цепкало, также отстраненного от выборов.

В Беларуси более четырех месяцев не утихают массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Выступления граждан жестоко пресекаются милицией и ОМОНом. Представители оппозиции сформировали Координационный совет (КС) для передачи власти в Беларуси, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

Европейский Союз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. В санкционный перечень попали глава МВД страны и его заместители, а также весь состав ЦИК. В ноябре ЕС расширил список, включив в него Александра Лукашенко и еще 14 человек. В декабре Федеральный совет Швейцарии решил заморозить активы Лукашенко и еще 14 белорусов, а также запретить им въезд в страну.

 
 
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Одному из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой присуждена премия в области прав человека фонда имени Герхарта Баума (Gerhart Baum).
 
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