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В США начали продавать белую землянику

13.12.2020 10:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Селекционеры из Университета Флориды вырастили землянику белого цвета из семян полученных из Японии в 2012 году и запустили тестовую продажу ягоды на рынке США.





Пока у нового сорта белой земляники нет названия, просто обозначение «FL 16.78-109». Пыльца этой ягоды была скрещена с местной разновидностью земляники садовой, сообщает FruitNews. Во время испытаний растения давали то белые, то розовые, то красные плоды, но все же удалось получить сорт с белыми ягодами.

«Хотя белая земляника продается в 2020 году в тестовом режиме, она уже вызвала большой интерес. Вкус очень отличается от традиционной земляники: сладкий, с ароматом ананаса. Белая земляника популярна в Японии и пришло время отведать ее американцам. Это будет первая местная белая земляника на рынке США», - сообщил Вэнс Уитакер, селекционер в Университете Флориды, доцент кафедры садоводства.

Ученый отметил, что коммерческие испытания многообещающие. Сборщики определяют зрелость ягоды по легкому розовому румянцу на той стороне плода, которая больше всего подвержена воздействию солнца. Когда семена становятся красными ягоду можно собирать.

«FL 16.78-109» будет выращиваться на небольших площадях пока фермеры не привыкнут к особенностям культивирования белой земляники.
 
 
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Селекционеры из Университета Флориды вырастили землянику белого цвета из семян полученных из Японии в 2012 году и запустили тестовую продажу ягоды на рынке США.
 
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