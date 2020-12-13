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Признать выборы 9 августа недействительными. В сети появилось открытое письмо силовиков. Подписи пока закрыты

13.12.2020 10:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В сети появилось открытое письмо силовиков, которые требуют прекратить насилие и провести новые выборы.




В открытом письме говорится, что меры руководства ряда силовых и правоохранительных структур привели к дискредитации правоохранителей в глазах общества, что нанесло непоправимый удар по престижу этой профессии.

С целью установления общественного порядка и возвращения белорусского общества в правовое поле, руководствуясь Конституцией и законодательством Беларуси, подписанты требуют:

Признать выборы 9 августа недействительными.

Провести новые выборы в соответствии со всеми международными стандартами, с честным и прозрачным формированием участковых избирательных комиссий и ЦИК, подсчетом голосов, допуском наблюдателей.

Тех, кто готов поставить подпись под этим письмом, просят написать в Telegram-канал @honar_blr, предоставив свое имя, фамилию, звание или должность в структуре.
 
 
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В сети появилось открытое письмо силовиков, которые требуют прекратить насилие и провести новые выборы.
 
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