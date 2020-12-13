Цепкало: «Нет дня, чтобы режим не опозорился»

















«Нет дня, чтобы режим не опозорился! Но цинизм сегодняшнего дня пробил дно, которое, мы думали уже вот-вот нащупали, но нет... Сегодня полнейший антирекорды. Как минимум дважды, сегодня каждому мужчине было стыдно.





Теперь, уже абсолютно неуверенный в себе узурпатор, лебезит и публично унижается на заседании ЕАЭС, пытаясь заручиться, утекающей через синие пальцы, поддержкой президента России. Как жалко он выглядит и абсолютно понятно, в том числе и всем присутствующим на заседании, что его время истекло. Ну невозможно скрыть мелочность и ничтожность, когда





борешься со своим народом, с флагами на балконах, окнах, красно-белой пастилой, вырубая лед с изображением национального символа, под которым принимал присягу президента.





И уж тем более, грязной выглядит борьба с женщинами, в частности с «Мисс Беларусь-2008», Ольгой Хижинковой, которая не представляет ни малейшей угрозы. Но он настолько мстителен, мелочен, что уже просто не может остановить собственную мерзость. Молодая, красивая не только внешне, но и душой девушка, вот уже месяц находится на Окрестино и должна была выйти сегодня в 17:30, но так и не вышла. Сегодня плохо на душе стало не только супругу Ольги, который вместе с другими людьми ждал ее у ворот, но и всем неравнодушным беларусам. Скорее всего Ольга пробудет в неволе еще 9 дней. Это просто стыд и позор! Позор, в первую очередь тем судьям, которые в очередной раз показали нам, что страна больше не находится в правовом поле. Я уверен, что скоро все, кто окажется в «Единой книге регистрации преступлений», понесут свое заслуженное наказание!» – написал Цепкало.





Напомним, Хижинкова должна была выйти на свободу 11 декабря после 33 суток ареста, однако сотрудники ЦИП на Окрестина сообщили, что она «отбывает постановление суда» и не выйдет.