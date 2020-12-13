The Times сообщила о второй попытке отравить Навального «Новичком»

Источник материала: Onliner

На Алексея Навального была совершена не одна попытка покушения, пишет британская The Times со ссылкой на источники в западных спецслужбах. По данным издания, второй раз политика пытались отравить «Новичком» перед тем, как его эвакуировали из Омска в Берлин. Обе попытки отравления, цитирует РБК статью The Times, полная версия которой доступна только по подписке, не удались из-за того, что врачи успели ввести Навальному атропин — антидот для «Новичка».

Предполагаемые агенты госбезопасности, по версии The Times, проникли в больницу, где лежал Навальный. Их целью было не допустить, чтобы политика доставили в клинику в Берлине живым.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, следовавшем по маршруту Томск — Москва. Политика доставили в больницу в Омске, откуда через два дня в состоянии комы эвакуировали в Германию — в клинику «Шарите» в Берлине. Врачи российской больницы заявляли, что рассматривали версию отравления Навального, но она не подтвердилась. Правительство ФРГ в начале сентября объявило, что немецкие медики обнаружили у политика отравление веществом из группы «Новичок». Власти России причастность к покушению отрицают.

Соратники Навального заявляли, что в номере гостиницы в Томске, где политик останавливался во время поездки по Сибири, была найдена бутылка со следами отравляющего вещества. Бутылку упаковали и отправили в Германию на самолете санитарной авиации, которым Навального доставили в берлинскую клинику. В ноябре правительство Германии сообщило, что следы отравляющего вещества были найдены и на других предметах из гостиничного номера, где останавливался политик.