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Посол России напомнил о конституционной реформе в Беларуси

13.12.2020 11:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Посол России напомнил о конституционной реформе в Беларуси
Мезенцев и Лукашенко / president.gov.by
Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев 12 декабря вспомнил о конституционной реформе. Причём, сделал он это при интересных обстоятельствах: в своём поздравлении (!) соотечественникам по случаю Дня Конституции РФ.

В поздравлении Дмитрий Мезенцев рассказал россиянам о том, что в Беларуси идёт подготовка к конституционной реформе.

«Данная инициатива президента республики Александра Лукашенко призвана вовлечь в общенациональный диалог представителей всех слоев белорусского общества, обеспечив совершенствование политической системы во благо дальнейшей демократизации жизни государства, укрепления его суверенитета», - сказал Мезенцев, его цитирует Спутник.


Впервые о возможной реформе Конституции Лукашенко заговорил два года назад. Снова поднял он эту тему после выборов и вспыхнувших протестов. Однако до сих пор нет информации ни о том, что именно изменят в Основном законе, ни о сроках проведения референдума.
 
 
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Впервые о возможной реформе Конституции Лукашенко заговорил два года назад.
 
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