Источник материала: UDF



Мезенцев и Лукашенко / president.gov.by

Александра Лукашенко призвана вовлечь в общенациональный диалог представителей всех слоев белорусского общества, обеспечив совершенствование политической системы во благо дальнейшей демократизации жизни государства, укрепления его суверенитета», - сказал Мезенцев, его цитирует Спутник. «Данная инициатива президента республикипризвана вовлечь в общенациональный диалог представителей всех слоев белорусского общества, обеспечив совершенствование политической системы во благо дальнейшей демократизации жизни государства, укрепления его суверенитета», - сказал Мезенцев, егоСпутник.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Посол России напомнил о конституционной реформе в Беларуси Впервые о возможной реформе Конституции Лукашенко заговорил два года назад.

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