|
Посол России напомнил о конституционной реформе в Беларуси
Источник материала: UDF
Мезенцев и Лукашенко / president.gov.by
В поздравлении Дмитрий Мезенцев рассказал россиянам о том, что в Беларуси идёт подготовка к конституционной реформе.
«Данная инициатива президента республики Александра Лукашенко призвана вовлечь в общенациональный диалог представителей всех слоев белорусского общества, обеспечив совершенствование политической системы во благо дальнейшей демократизации жизни государства, укрепления его суверенитета», - сказал Мезенцев, его
Впервые о возможной реформе Конституции Лукашенко заговорил два года назад. Снова поднял он эту тему после выборов и вспыхнувших протестов. Однако до сих пор нет информации ни о том, что именно изменят в Основном законе, ни о сроках проведения референдума.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые о возможной реформе Конституции Лукашенко заговорил два года назад.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)