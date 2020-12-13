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«Марш народного обвинения». Власти подготовили водометы и автозаки (онлайн)
13.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Что происходит в Минске и регионах 13 декабря — в обзоре «Салідарнасці».
11.15. Около пяти белых автобусов, в которых предположительно находятся солдаты внутренних войск, стоят на проспекте Машерова со стороны военного госпиталя (напротив «Белой вежи»), сообщает
По информации СМИ, жители Каменной горки и Грушевки уже вышли на акции, не дожидаясь полудня.
10.31. Читатели
С самого утра по улицам Минска ездит военная техника и микроавтобусы, на которых передвигаются силовики. Транспорт был замечен на Кальварийской, Партизанском проспекте, Орловской.
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Что происходит в Минске и регионах 13 декабря — в обзоре «Салідарнасці».
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