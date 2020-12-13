«Марш народного обвинения». Власти подготовили водометы и автозаки (онлайн)

Источник материала: Салiдарнасць

Что происходит в Минске и регионах 13 декабря — в обзоре «Салідарнасці».

11.15. Около пяти белых автобусов, в которых предположительно находятся солдаты внутренних войск, стоят на проспекте Машерова со стороны военного госпиталя (напротив «Белой вежи»), сообщает Белсат .

По информации СМИ, жители Каменной горки и Грушевки уже вышли на акции, не дожидаясь полудня.









10.31. Читатели TUT.BY видели водометы на площади Богушевича.

С самого утра по улицам Минска ездит военная техника и микроавтобусы, на которых передвигаются силовики. Транспорт был замечен на Кальварийской, Партизанском проспекте, Орловской.





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