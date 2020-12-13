Белоруски запустили новый флешмоб в поддержку Хижинковой

Источник материала: Салiдарнасць

Победительница конкурса красоты «Мисс Беларусь-2008» 11 декабря не вышла на свободу, как ожидалось. Жительницы минского района Шабаны предложили подержать осужденную и запустили флешмоб солидарности с хештегом #ЯМыХижинкова.

Трибуна напоминает, что Хижинкова много лет была лицом продукции белорусского производителя одежды Conte:

«Мы – жительницы Шабанов, запускаем флешмоб солидарности. И пока одни ножки вынужденно отдыхают, другие будут бегать во всю мощь! И так каждый каждый день!»































