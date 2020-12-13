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Белоруски запустили новый флешмоб в поддержку Хижинковой

13.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Победительница конкурса красоты «Мисс Беларусь-2008» 11 декабря не вышла на свободу, как ожидалось. Жительницы минского района Шабаны предложили подержать осужденную и запустили флешмоб солидарности с хештегом #ЯМыХижинкова.

Трибуна напоминает, что Хижинкова много лет была лицом продукции белорусского производителя одежды Conte:

«Мы – жительницы Шабанов, запускаем флешмоб солидарности. И пока одни ножки вынужденно отдыхают, другие будут бегать во всю мощь! И так каждый каждый день!»

Белоруски запустили новый флешмоб в поддержку Хижинковой

Белоруски запустили новый флешмоб в поддержку Хижинковой

Белоруски запустили новый флешмоб в поддержку Хижинковой

Белоруски запустили новый флешмоб в поддержку Хижинковой

Белоруски запустили новый флешмоб в поддержку Хижинковой

Белоруски запустили новый флешмоб в поддержку Хижинковой

Белоруски запустили новый флешмоб в поддержку Хижинковой

Белоруски запустили новый флешмоб в поддержку Хижинковой

 
 
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«Пока одни ножки вынужденно отдыхают, другие будут бегать во всю мощь».
 
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