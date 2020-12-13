|
Белоруски запустили новый флешмоб в поддержку Хижинковой
13.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Победительница конкурса красоты «Мисс Беларусь-2008» 11 декабря не вышла на свободу, как ожидалось. Жительницы минского района Шабаны предложили подержать осужденную и запустили флешмоб солидарности с хештегом #ЯМыХижинкова.
«Мы – жительницы Шабанов, запускаем флешмоб солидарности. И пока одни ножки вынужденно отдыхают, другие будут бегать во всю мощь! И так каждый каждый день!»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Пока одни ножки вынужденно отдыхают, другие будут бегать во всю мощь».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)