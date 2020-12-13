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Бюджетные расходы на социальную сферу в 2021 году вырастут на 3 млрд рублей

13.12.2020 11:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Расходы бюджета на социальную сферу в 2021 году увеличатся на 3 млрд рублей. Будет повышена зарплата бюджетников. Минтруда обещает наращивать пенсию темпами, опережающими инфляцию. Об этом в эфире телеканала "Беларусь-1" заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Сразу скажу, что курс на поддержание покупательной способности пенсий сохранится. Если мы говорим про 2021 год, расходы на выплату пенсий будут опережать инфляцию.

Если мы говорим о следующей пятилетке, точно такие же заложены посылы. Текущий год, 2020-ый мы два раза индексировали пенсию и средний размер пенсии по возрасту не работающего пенсионера… Почему делаю акцент неработающего пенсионера? Потому что, что такое пенсия? Это компенсация выпадающих доходов человеку, который потерял трудоспособность. Средний размер пенсии 511 рублей — это те обязательства, государственные обязательства по выплате базовой пенсии», — сказала она.

В Беларуси с 1 декабря увеличена пенсия. В среднем она выросла на 5,4%.

 
 
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Минтруда обещает наращивать пенсию темпами, опережающими инфляцию.
 
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