ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

87-летнюю женщину будут судить за бело-красно-белый флаг на балконе

13.12.2020 11:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

15 декабря в Минске будут судить 87-летнюю пенсионерку Елизавету Бурсову. Повод — бело-красно-белый флаг на балконе ее квартиры.


Елизавета Бурсова

Ее племянник Александр Белый рассказал в соцсетях, что Бурсова чудом выжила в войну, передает "Еврорадио".

— Если говорить о нацизме, который якобы олицетворяет бело-красно-белый флаг. Вместе с моей бабушкой Фрумой и моим отцом Валерианом они сумели убежать из Витебска на последнем эвакуационном поезде в июле 1941 года и поэтому не были убиты нацистами, — пишет Белый. — А 16 наших родственников Шейниных были убиты в Витебском и Бешенковичском геттах. Ещё трое Шейниных, её родные дяди, погибли на фронтах войны с оружием в руках. Поэтому с нацизмом у тёти Елизаветы свои счета.

Елизавета Бурсова — старший член семьи. Также она последняя, кто из родственников Белого разговаривал на идиш.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 декабря в Минске будут судить 87-летнюю пенсионерку Елизавету Бурсову. Повод — бело-красно-белый флаг на балконе ее квартиры.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый глава МИД Литвы анонсировал расширение санкционного списка белорусских чиновников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика