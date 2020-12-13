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Экс-посол Астапенко: Помощь новым властям может составить до 5 млрд долларов

13.12.2020 11:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экономическая помощь новым властям в Беларуси может составить до 5 млрд долларов, считает Владимир Астапенко, бывший посол Беларуси в Аргентине, представитель Народного антикризисного управления по вопросам сотрудничества с Россией, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ.


Владимир Астапенко / minsknews.by

— Страны-члены Евросоюза, США, Великобритания, Канада готовы оказать новым властям Беларуси прямую экономическую помощь. Ожидается, что объем такой помощи может составить до 5 млрд долларов, что позволит экономике Беларуси избежать дефолта.

Наши партнеры заинтересованы в том, чтобы Беларусь становилась активным участником экономических связей и надежным экономическим партнером, а не превращалась в источник региональной нестабильности или нелегальной миграции, — заявил Астапенко во время обсуждения  международных отношениях на фоне вводимых санкций, передает "Еврорадио".

Также экс-посол уверен, что позиция Европы однозначна и Беларуси не стоит рассчитывать о каком-либо экономическом сотрудничестве с ЕС на государственном уровне.
 
 
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Экономическая помощь новым властям в Беларуси может составить до 5 млрд долларов, считает Владимир Астапенко, бывший посол Беларуси в Аргентине, представитель...
 
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