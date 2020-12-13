











"Медиа-Полесье" , 18 и 20 августа молодой человек под псевдонимом в телеграм-канале разместил фотографию сотрудника ОВД. В подписи к изображению пинчанин указал заведомо ложные сведения с обвинением в совершении геноцида. Как пишет, 18 и 20 августа молодой человек под псевдонимом в телеграм-канале разместил фотографию сотрудника ОВД. В подписи к изображению пинчанин указал заведомо ложные сведения с обвинением в совершении геноцида.

Приговором суда пинчанин был признан виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года.





На основании ч. 1 ст. 46-1 УК РБ «Специальная конфискация», мобильный телефон обвиняемого, как средство совершения преступления, конфискован в доход государства.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.