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За обвинение милиционера в геноциде пинчанину дали два года "химии"

13.12.2020 11:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Пинске прошло судебное заседание, на котором рассматривалось уголовное дело в отношении 31-летний пинчанина по статье 188 УК РБ «Клевета», сообщает пресс-служба Брестского областного суда.




Как пишет "Медиа-Полесье", 18 и 20 августа молодой человек под псевдонимом в телеграм-канале разместил фотографию сотрудника ОВД. В подписи к изображению пинчанин указал заведомо ложные сведения с обвинением в совершении геноцида.
 
Приговором суда пинчанин был признан виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года.

На основании ч. 1 ст. 46-1 УК РБ «Специальная конфискация», мобильный телефон обвиняемого, как средство совершения преступления, конфискован в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
 
 
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В Пинске прошло судебное заседание, на котором рассматривалось уголовное дело в отношении 31-летний пинчанина по статье 188 УК РБ «Клевета», сообщает пресс-служба...
 
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