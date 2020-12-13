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Один из ведущих футбольных чемпионатов Европы может остаться без телетрансляций
Источник материала: Партизан
Ответственная за показ матчей телерадиокомпания вынуждена прекратить работу.
Французская Лига 1 может остаться без телетрансляций поединков / фото REUTERS
В ближайшее время Лига 1 и Лига 2 чемпионата Франции могут остаться без телетрансляций матчей.
Это связано с тем, что компания Telefoot, которая занимается трансляцией матчей чемпионата Франции, испытывает большие финансовые проблемы. Компания существенно сократила свой персонал и прекратит работу телевещателя. Об этом сообщило немецкое издание
Окончательная дата прекращения работы пока что не известна. Руководство Ассоциации лиги (LFP) хочет расторгнуть контракт с Telefoot и найти нового транслятора. Если сделать этого не удастся – чемпионат Франции может остаться без телетрансляций.
Источники также утверждают, что еще в октябре ассоциация лиги (LFP) рассмотрела вопрос о расторжении контракта с транслятором. Сообщается также, что Mediapro не выплатила сумму в размере 152,5 миллиона евро за матчи в декабре.
Однако, по мнению французского издания, стороны конфликта должны в конечном итоге прийти к мировому решению вопроса по поводу выплат, но насчет дальнейшего сотрудничества лиги и телетранслятора L'Équipe выражает неуверенность.
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Ответственная за показ матчей телерадиокомпания вынуждена прекратить работу.
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