Рождественскую ель в Вильнюсе признали самой красивой в Европе - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Главная рождественская ель Вильнюса получила звание самой красивой в Европе по версии туристической организации European Best Destinations.

Ель получилась необычной, ни одно дерево ради праздничного настроения не пострадало. Конструкцию выполнили из металлических блоков с LED-лампочками, зеркалами и живыми еловыми ветками, собранными в соседних лесах.

Это не только красиво, но еще и подходит для сезона пандемии. Елью можно любоваться издали и сохранять безопасную дистанцию.

Второе место в рейтинге заняла главная ель Страсбурга, на третьей строчке рейтинга оказалось рождественское дерево из Праги. Всего организация выделила 19 елок из различных европейских городов. Есть среди победителей и другие соседи белорусов – ель в Киеве также вошла в этот топ.

Смотрите на видео, как выглядит главная елка рейтинга.