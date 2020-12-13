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Рождественскую ель в Вильнюсе признали самой красивой в Европе - видео

13.12.2020 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Главная рождественская ель Вильнюса получила звание самой красивой в Европе по версии туристической организации European Best Destinations.

© RUPTLY
Рождественскую ель уже установили в Берлине

Ель получилась необычной, ни одно дерево ради праздничного настроения не пострадало. Конструкцию выполнили из металлических блоков с LED-лампочками, зеркалами и живыми еловыми ветками, собранными в соседних лесах.

Это не только красиво, но еще и подходит для сезона пандемии. Елью можно любоваться издали и сохранять безопасную дистанцию.

Второе место в рейтинге заняла главная ель Страсбурга, на третьей строчке рейтинга оказалось рождественское дерево из Праги. Всего организация выделила 19 елок из различных европейских городов. Есть среди победителей и другие соседи белорусов – ель в Киеве также вошла в этот топ.

Смотрите на видео, как выглядит главная елка рейтинга.

 
 
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Елка украшена множеством лампочек, а значит, ее видно издали. Можно любоваться, сохраняя социальную дистанцию.
 
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