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Рождественскую ель в Вильнюсе признали самой красивой в Европе - видео
13.12.2020 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Главная рождественская ель Вильнюса получила звание самой красивой в Европе по версии туристической организации European Best Destinations.
Ель получилась необычной, ни одно дерево ради праздничного настроения не пострадало. Конструкцию выполнили из металлических блоков с LED-лампочками, зеркалами и живыми еловыми ветками, собранными в соседних лесах.
Это не только красиво, но еще и подходит для сезона пандемии. Елью можно любоваться издали и сохранять безопасную дистанцию.
Второе место в рейтинге заняла главная ель Страсбурга, на третьей строчке рейтинга оказалось рождественское дерево из Праги. Всего организация выделила 19 елок из различных европейских городов. Есть среди победителей и другие соседи белорусов – ель в Киеве также вошла в этот топ.
Смотрите на видео, как выглядит главная елка рейтинга.
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Елка украшена множеством лампочек, а значит, ее видно издали. Можно любоваться, сохраняя социальную дистанцию.
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