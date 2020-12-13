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Названы главные плюсы и минусы удаленки

13.12.2020 11:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В ходе исследования сервис по поиску работы SuperJob провел исследование и выяснил главные плюсы и минусы удаленной работы для россиян. Это исследование вполне применимо и для белорусов.

Согласно исследованию, Каждый второй (50%) дистанционный сотрудник считает, что главный плюс удаленки - снижение расходов на транспорт и питание. На втором месте оказалось то обстоятельство, что удаленная работа позволяет снизить количество контактов с носителями инфекций (39%). Треть респондентов (32%) назвали плюсом такого режима возможность работать отовсюду, где есть доступ к интернету, пишет РБК.

Также российские сотрудники, которые трудятся дистанционно, отмечали следующие плюсы: меньше разговоров коллег и других отвлекающих от работы факторов (27%), больше свободного времени (23%) и меньше стресса (18%). Столько же (18%) набрал ответ, что удаленка позволила уделять больше внимания семье. Отсутствию обязательного дресс-кода порадовались 14%. 13% отметили, что у них появилась возможность взять подработку, а для 9% респондентов главный плюс - уменьшившийся контроль со стороны начальства.

Топ-5 недостатков удаленки выглядит так:

  • рабочий день стал ненормированным (37%);
  • удаленка вынудила сочетать домашние и рабочие обязанности (31%);
  • сложности в коммуникации с коллегами, например из-за проблем со связью (28%);
  • стало меньше возможностей поговорить с коллегами (27%);
  • дома больше отвлекающих факторов, таких как дети или домашние животные (26%).

Также удаленщики жаловались, что у них появились проблемы со здоровьем из-за сидячего образа жизни (19%). 14% респондентов посетовали, что стали уделять меньше внимания своему внешнему виду и физической форме. Почти столько же (13%) пожаловались на прокрастинацию.


Интересно, что 14% опрошенных уверены, что у работы на удаленке нет недостатков. 8% россиян, напротив, считают, что у дистанционной работы нет никаких преимуществ. Кроме того, SuperJob выяснил, что у большинства (63%) сотрудников на удаленке нет отдельного помещения для работы. 37% ответили, что у них такое место для работы есть.

 
 
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В ходе исследования сервис по поиску работы SuperJob провел исследование и выяснил главные плюсы и минусы удаленной работы для россиян. Это исследование вполне...
 
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