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Вице-премьер ответил на вопрос, почему белорусский сахар продается россиянам дешевле
13.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Объяснение получилось неубедительным.
В интервью
– Что касается стоимости внутри страны, то есть уровень, ниже которого нельзя снизить цены, чтобы не «убить» свои сахарные заводы, – заявил вице-премьер.
Но почему для россиян делают скидку?
– Чтобы заработать, излишки сахара нужно продать, однако цены волатильны и нет возможности несколько лет ждать, пока цена поднимется. Мы все равно должны присутствовать на экспортных рынках, чтобы заработать валюту для страны. Чтобы конкурировать на российском рынке, в случае с сахаром были вынуждены цену немножко понижать, чтобы он там продавался, – заявил Субботин.
В том, что за счет господдержки власти продают сахар чужим гражданам дешевле, чем своим, вице-премьер не видит ничего странного.
Напомним, что в начале 2020 года
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Объяснение получилось неубедительным.
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