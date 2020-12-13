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Вице-премьер ответил на вопрос, почему белорусский сахар продается россиянам дешевле

13.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Объяснение получилось неубедительным.

Вице-премьер ответил на вопрос, почему белорусский сахар продается россиянам дешевле

В интервью БЕЛТА заместитель премьер-министра Александр Субботин ответил на вопрос, почему белорусский сахар в России продается дешевле, чем внутри страны.

– Что касается стоимости внутри страны, то есть уровень, ниже которого нельзя снизить цены, чтобы не «убить» свои сахарные заводы, – заявил вице-премьер.

Но почему для россиян делают скидку?

– Чтобы заработать, излишки сахара нужно продать, однако цены волатильны и нет возможности несколько лет ждать, пока цена поднимется. Мы все равно должны присутствовать на экспортных рынках, чтобы заработать валюту для страны. Чтобы конкурировать на российском рынке, в случае с сахаром были вынуждены цену немножко понижать, чтобы он там продавался, – заявил Субботин.

В том, что за счет господдержки власти продают сахар чужим гражданам дешевле, чем своим, вице-премьер не видит ничего странного.

Напомним, что в начале 2020 года задержали руководителей белорусских сахарных комбинатов. Три из четырех предприятий работали с убытками.

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