Парня будут судить за драку с силовиком. Ему грозит до шести лет

Источник материала: Onliner

«По данным следствия, вечером 10 августа этого года 20-летний минчанин принял участие в несанкционированном массовом мероприятии, которое проходило на проспекте Победителей в Минске. Увидев, как правоохранители пресекают противоправные действия других граждан, он подбежал к сотруднику милиции и нанес ему несколько ударов. После этого минчанина задержали», — говорится в заявлении Следственного комитета.

— В ходе следствия обвиняемый неоднократно менял показания. Изначально молодой человек полностью отрицал вину и говорил, что просто проходил мимо. Спустя некоторое время минчанин все же признался, что узнал в Telegram-каналах о месте проведения несанкционированного мероприятия и целенаправленно поехал на проспект Победителей, чтобы принять в нем участие. Увидев, как за совершение административного правонарушения задерживают незнакомого ему мужчину, парень подбежал и стал наносить удары сотруднику милиции, — передает ведомство.





Следователи допросили обвиняемого, потерпевшего и свидетелей. Видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела.

— По результатам расследования уголовного дела 20-летнему молодому человеку предъявлено обвинение по ст. 364 УК (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности либо из мести за выполнение служебной деятельности). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщают в Следственном комитете. — Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Отметим, что по данной статье предполагается арест, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до шести лет.