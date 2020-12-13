Водитель такси заснул за рулем. Пассажир находился на заднем сиденье, его доставили в больницу

Источник материала: Onliner

По предварительной информации, ориентировочно около 7:50 водитель (1991 г. р.) автомобиля Volkswagen двигался по столичному проспекту Независимости со стороны площади Якуба Коласа в направлении проспекта Машерова и вблизи дома номер 47 не справился с управлением, совершив наезд на осветительную опору, сообщает ГАИ.

Пассажир 2000 г. р. получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Машина и опора внешне заметно пострадали.













Водителя опросили: он пояснил, что уснул. Видимых признаков алкогольного опьянения у мужчины нет. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Проводится проверка.