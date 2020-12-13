ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Водитель такси заснул за рулем. Пассажир находился на заднем сиденье, его доставили в больницу

13.12.2020 11:53 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

По предварительной информации, ориентировочно около 7:50 водитель (1991 г. р.) автомобиля Volkswagen двигался по столичному проспекту Независимости со стороны площади Якуба Коласа в направлении проспекта Машерова и вблизи дома номер 47 не справился с управлением, совершив наезд на осветительную опору, сообщает ГАИ.

Пассажир 2000 г. р. получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Машина и опора внешне заметно пострадали.

Водитель такси заснул за рулем. Пассажир находился на заднем сиденье, его доставили в больницу

Водитель такси заснул за рулем. Пассажир находился на заднем сиденье, его доставили в больницу

Водитель такси заснул за рулем. Пассажир находился на заднем сиденье, его доставили в больницу

Водителя опросили: он пояснил, что уснул. Видимых признаков алкогольного опьянения у мужчины нет. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Проводится проверка.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, ориентировочно около 7:50 водитель (1991 г. р.) автомобиля Volkswagen двигался по столичному проспекту Независимости со стороны площади...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чацьвёртая нядзеля дваровых маршаў. Што адбываецца ў Беларусі на 127-ы дзень пратэстаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика