ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В варшавском каршеринге появился Porsche Cayman. Его разнесли через 12 часов

13.12.2020 11:53 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Популярная польская компания по аренде автомобилей время от времени выкатывает на рынок уникальные предложения. Могут себе позволить, плюс всегда происходит огласка. Недавней изюминкой стал спортивный Porsche Cayman мощностью 245 л. с. К сожалению, машина быстро вышла из строя, что произошло после сильного повреждения в центре Варшавы. Водитель сел за руль после употребления алкоголя, но в целом ситуация оказалась сложнее, передает auto-swiat.pl.

Все случилось в субботу, 12 декабря, ближе к 3 часам ночи. Сам автомобиль стал доступен для аренды не намного раньше — только в пятницу, 11 декабря.

В первых комментариях говорилось, что водитель, вероятно, хотел подрифтовать или находился в состоянии алкогольного/наркотического опьянения. Логично было предположить, что обвинение предъявят ему, обязав также компенсировать ущерб.

В варшавском каршеринге появился Porsche Cayman. Его разнесли через 12 часов

В варшавском каршеринге появился Porsche Cayman. Его разнесли через 12 часов

Однако позже компания, которая владеет машиной, выступила с официальным заявлением. Выяснилось, что, по данным полиции, виновником столкновения стал водитель другого автомобиля. В этой ситуации ремонт покрывался бы страховкой виновного в ДТП, но дело осложняет опьянение мужчины, который сел за руль Porsche. Собственник машины сообщил, что у клиента «немного превышено допустимое количество алкоголя в организме».

Дело находится в стадии рассмотрения и, возможно, дойдет до суда.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Популярная польская компания по аренде автомобилей время от времени выкатывает на рынок уникальные предложения. Могут себе позволить, плюс всегда происходит...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белоруски запустили новый флешмоб в поддержку Хижинковой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика