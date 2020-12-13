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В варшавском каршеринге появился Porsche Cayman. Его разнесли через 12 часов
Источник материала: Onliner
Популярная польская компания по аренде автомобилей время от времени выкатывает на рынок уникальные предложения. Могут себе позволить, плюс всегда происходит огласка. Недавней изюминкой стал спортивный Porsche Cayman мощностью 245 л. с. К сожалению, машина быстро вышла из строя, что произошло после сильного повреждения в центре Варшавы. Водитель сел за руль после употребления алкоголя, но в целом ситуация оказалась сложнее,
Все случилось в субботу, 12 декабря, ближе к 3 часам ночи. Сам автомобиль стал доступен для аренды не намного раньше — только в пятницу, 11 декабря.
В первых комментариях говорилось, что водитель, вероятно, хотел подрифтовать или находился в состоянии алкогольного/наркотического опьянения. Логично было предположить, что обвинение предъявят ему, обязав также компенсировать ущерб.
Однако позже компания, которая владеет машиной, выступила с официальным заявлением. Выяснилось, что, по данным полиции, виновником столкновения стал водитель другого автомобиля. В этой ситуации ремонт покрывался бы страховкой виновного в ДТП, но дело осложняет опьянение мужчины, который сел за руль Porsche. Собственник машины сообщил, что у клиента «немного превышено допустимое количество алкоголя в организме».
Дело находится в стадии рассмотрения и, возможно, дойдет до суда.
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Популярная польская компания по аренде автомобилей время от времени выкатывает на рынок уникальные предложения. Могут себе позволить, плюс всегда происходит...
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