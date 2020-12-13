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Оранжевый уровень опасности из-за гололеда объявлен в Беларуси 14 декабря
Источник материала: UDF
Фото из архива БЕЛТА
В понедельник будет облачно. На большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь), местами возможен туман.
По юго-восточной части во многих районах, на остальной территории местами ожидается гололед, на дорогах гололедица.
Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в течение суток составит от минус 4 до плюс 2 градусов.
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Температура воздуха в течение суток составит от минус 4 до плюс 2 градусов.
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