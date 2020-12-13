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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фатальные ошибки, которые убьют вашу машину зимой Если не следовать простым правилам.

Главная ошибка всех автомобилистов — бросить авто на всю зиму. Оно будет стоять засыпанное снегом и скорее всего погибнет навсегда. Еще одна фатальная ошибка — поехать на непрогретом моторе.Кроме того следует уделять внимание коробке передач, ее тоже нужно прогревать. Современные трансмиссии куда требовательнее к эксплуатации и обслуживанию, чем старые. Не стоит забывать о кондиционере и дворниках. Первое включают для «профилактики», чтобы поступила смазка, второе — чтобы проверить, не примерзли ли они к лобовому стеклу.Если в вашей машине есть система складывающихся зеркал и стеклоподъемников, то их тоже нужно периодически проверять, ведь за ночь они вполне могут замерзнуть. Однако, если нажав на кнопку, никакого движения не произошло, то остается просто ждать, когда все оттает.Также зимой советуют регулярно мыть автомобиль, иначе он будет ржаветь быстрее. Грязь отлично держит в себе воду с реагентами, которые используются в этот сезон на улицах города, и подтачивает хром.