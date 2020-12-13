Источник материала: UDF



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

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Как изменится пенсионный возраст

Как изменится минимальный страховой стаж

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С 1 января в Беларуси повысят пенсионный возраст и страховой стаж В 2021 году пенсионный возраст для мужчин составит 62 года и 6 месяцев.

Напомним, повышение пенсионного возраста началось с 2017 года. Каждый год он будет прибавлять по полгода до тех пор, пока не достигнет 63 лет для мужчин и 58 — для женщин. Это произойдет в 2022 году.В 2019 году мужчины выходили на пенсию в 61,5 года, а женщины — в 56,5 года. В 2021 году пенсионный возраст для мужчин составит 62 года и 6 месяцев, для женщин — 57 лет и 6 месяцев.В 2022 году мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет.В 2019 году власти обсуждали дальнейшее повышение пенсионного возраста после 2022 года, но только для женщин. Еще больше повысить пенсионный возраст советовали и в МВФ. А в этом году Александр Лукашенко поручил властям оценить эффективность пенсионной реформы. Однако официально о дальнейшем повышении пенсионного возраста чиновники пока не говорят.— Давайте мы посмотрим, как в 2022 году пенсионная реформа будет влиять на балансировку Фонда, — объясняла министр труда Ирина Костевич.В 2021 году также увеличат минимальный страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии. В него входит только то время, когда вы работали и работодатель платил за вас страховые взносы в Фонд соцзащиты. В 2020 году минимальный страховой стаж составляет 17,5 года, с 1 января 2021 года он увеличится на полгода до 18 лет.Минимальный страховой стаж растет по той же схеме, что и пенсионный возраст: на полгода каждый год, пока не будет составлять 20 лет (это произойдет в 2025 году). В 2013 году минимальный страховой стаж увеличился с 5 до 10 лет, в 2015 — с 10 до 15, а с 2016 начал повышаться каждый год на полгода.Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в «пенсионную ловушку», они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную: мужчины — с 65 лет, женщины — с 60 лет. Сейчас социальная пенсия составляет 129,06 рубля.