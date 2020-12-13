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Воскресенье в Минске. Спецтехника начала свое движение в центр
Источник материала: UDF
Так сегодня утром выглядел район Пушкинской
Так спецтехнику встречали в Уручье. Активничали люди с красно-зелеными флагами.
После появился вид колонны спецтехники с улицы Руссиянова.
И еще одно достаточно содержательное видео от читателя.
Чуть позже читатели прислали фотографию водометов, которые принялись выдвигаться на позиции.
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На свои позиции выдвинулись водометы.
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