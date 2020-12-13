Источник материала: UDF



Так сегодня утром выглядел район Пушкинской

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Воскресенье в Минске. Спецтехника начала свое движение в центр На свои позиции выдвинулись водометы.

Так спецтехнику встречали в Уручье. Активничали люди с красно-зелеными флагами.После появился вид колонны спецтехники с улицы Руссиянова.И еще одно достаточно содержательное видео от читателя.Чуть позже читатели прислали фотографию водометов, которые принялись выдвигаться на позиции.