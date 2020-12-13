«Каркас сгниет, съедят мыши». Сбылись ли прогнозы критиков каркасных домов. Узнали у владельцев

Источник материала: Tut.by

Когда в Беларуси стали строить первые каркасные дома, на их владельцев смотрели с недоумением: слишком уж хлипко выглядит скелет каркаса в глазах наших людей на фоне монументального газосиликата. Однако прошло некоторое время и каркасная технология стала популярной. И теперь среди частных застройщиков вопрос другой: а как ведут себя такие дома в эксплуатации? Мы заглянули в гости к нескольким владельцам каркасников и узнали, сбылись ли прогнозы хейтеров по поводу недолговечности, мышей, щелей и прочих бед каркасного дома, которыми их пугали еще до начала строительства.

Каркас с гаражом на две машины и печками

Внешне этот дом в Логойском районе напоминает картинки к статьям о недвижимости в США — солидный, с пристроенным большим гаражом на два автомобиля. В него семья Алексея переехала три года назад.



Фото предоставлено владельцами дома

— Хотелось жить в деревянном доме за городом, но если выбирать классический сруб, то пришлось бы ждать его усадки, поэтому выбрал каркас, — рассказывает Алексей. — А о том, как их строят, какие есть варианты, изучал на форум-хаусе (строительный портал): там собран огромный пласт информации по этой теме.

Проект Алексей нарисовал сам: типового, который бы отвечал его запросам, он не нашел.

— У нас трое детей, и до этого мы жили в двухкомнатной квартире, — рассказывает он. — И когда мы ехали домой из школы, уже в машине дети начинали выяснять, кто первый пойдет в туалет. Поэтому в этом доме я сделал сразу три санузла и очень доволен этим решением. Еще хотелось сделать гараж на две машины, как у американцев. Как оказалось, это было спорное решение: в реальности в гараж я заезжал всего один раз, чтобы поменять масло. Теперь это помещение используется как склад. Лучше было сделать навес для машины.



Фото предоставлено владельцами дома

Бригада строителей, которых он нашел по объявлениям, сначала была готова работать по этой картинке, но потом мне все же посоветовали воспользоваться услугами архитектора, который сделал бы детальный проект: дом довольно большой — 12×13 метров, два этажа. В итоге полный проект дома с конструктивной частью обошелся владельцу в тысячу долларов, зато для строителей было все понятно расписано, как и из чего строить: фундамент, стены перекрытия, стропильная система, перегородки.

Многие замечали, что каркасные дома стоят на свайно-винтовых фундаментах, и поэтому часто в комментариях пишут про «избушки на курьих ножках». Алексей под свой дом выбрал более понятный традиционный свайно-ростверковый (60 бетонных свай по технологии ТИСЭ с бетонной лентой-ростверком). Это решение потом позволило сделать бетонные черновые полы в доме.

Основа каркаса — деревянный брус, обшитый снаружи древесно-волокнистой плитой «Изоплат» (15 мм) с вентфасадом из имитации бруса. В качестве утеплителя между стойками каркаса использовалась эковата (толщина 150 мм). Изнутри каркас закрыт пароизоляционной пленкой и дополнительно закрыт плитным теплоизоляционным материалом из льна белорусского производства (50 мм). Крыша тоже хорошо утеплена: 25 см утеплителя. Все вместе дает эффект, дом хорошо держит тепло.



Фото предоставлено владельцем дома

— Каркасный дом работает как термос: если в нем сделать холодно, то он будет сохранять холод, жарко — будет держать тепло, — делится своими наблюдениями Алексей. — Если летом в жару открыть окна, то и в доме будет жарко, так как у каркасных стен практически нет тепловой инерции (не накапливают тепловую энергию). Как быть? На форуме наткнулся на интересную мысль, что в каркасном доме должна быть русская печка, которая будет работать как теплоаккумулятор в доме: летом не дает дому перегреваться, зимой нивелирует температуру воздуха в доме и он не так быстро остывал.

На русскую печь Алексей не решился, но поставил две небольшие печки-грубки в спальнях. Притом что основное отопление работает на газу, в случае чего можно всегда растопить печки и будет тепло — такой элемент автономности загородного дома.



Фото предоставлено владельцем дома

— Кроме того, в гостиной у меня лежит керамогранит по бетонной стяжке с системой теплых водяных полов, — говорит владелец дома. — Так решается сразу несколько вопросов. Например, у нас гостиная со вторым светом, и если бы она обогревалась радиаторами, то внизу было бы холодно, а вверху жарко. А с теплым полом помещение прогревается равномерно. Летом же такой пол помогает поддерживать прохладу в доме.

Каких-то заметных минусов эксплуатации Алексей не заметил — тепло, сухо, комфортно.

— Единственное замечание: когда дети по второму этажу бегают, то это можно услышать на первом. Иногда в сильный ветер можно услышать пощелкивание наружной обшивки, но это ни на что не влияет.

Алексей говорит, что на этапе строительства не предусмотрел защиту от мышей:

— Теперь уже понимаю, что нужно было прибить по периметру низа стен строительную оцинкованную сетку, чтобы они не пролезали внутрь каркаса. В этом году мышей не было, а в прошлом году пришлось объявлять на них охоту — за месяц всех переловил, и больше они не беспокоили.

Алексей считает, что за то, что мыши не остаются жить внутри каркаса, нужно благодарить засыпной утеплитель: ходы, которые они проделывают в эковате, засыпаются, поэтому они там не задерживаются.

Считается, что каркасные дома хороши тем, что быстро строятся. Алексей уточняет: если есть деньги на все и сразу. В его случае каркас и крыша и в самом деле были довольно быстро собраны, но все остальное — окна, полы, печки, чистовая отделка — заняло еще около года. И еще одно наблюдение: каркасный дом не на много дешевле других получается — плюс-минус на 10−15%.

Каркас с «сюрпризом»

Павел свой дом нашел на сайте компании, которая позиционирует себя как производитель каркасников под ключ. Выбираешь подходящий проект по метражу, комплектацию по карману — и на участке в короткие сроки появляется новый дом.



Фото: Стас Журавлевич

На этом этапе все прошло более-менее гладко: получив ключи от готового дома, он занялся его отделкой и монтажом системы отопления, водопроводом и канализацией. Отдельная история была с электричеством: его к участку не подвели и Павлу пришлось вкладываться в создание автономной системы энергообеспечения с солнечными панелями и бензогенератором (об этом можно узнать здесь ).

Опыт эксплуатации — 3,5 года. Владелец дома говорит, что первая же зимовка выявила большую проблему: в доме было холодно даже с максимально горячими радиаторами. Выяснилось, что в стены заложили не так и не тот утеплитель. Пришлось обращаться к строителям, чтобы они исправили свои «косяки». Стоит отметить, что фирма не сопротивлялась — расшили фасады, достали рулонный утеплитель и заложили в каркас плитный и по всем правилам.

— Дополнительно попросил сделать еще 5 см перекрестного утепления, — рассказывает Павел. — Теперь со стенами проблем нет, но остались вопросы к полам. Их тоже нужно дополнительно утеплять: пол холодный, ходить по нему некомфортно.

Дом стоит на винтовых сваях, полы деревянные по лагам с утеплителем внутри. Вероятно, использовались лаги небольшого сечения, поэтому к полу есть и другие претензии:

— Когда работает стиральная машина в режиме отжима, вибрация идет по всему дому, — говорит Павел. — Поэтому теперь я бы делал более мощные лаги именно под ванной или залил под стиралку бетонную площадку. Думаю, что эта проблема еще и из-за того, что дом стоит на винтовых сваях. Если бы под ним была бетонная плита, то таких проблем бы не было.

Когда находишься в спальне на втором этаже, если кто-то ходит в соседней комнате, то ты чувствуешь вибрацию. Понятно, что дом не развалится, но это некомфортно. Еще один неприятный момент — плохая звукоизоляция. Возможно, в перегородках заложен тонкий утеплитель или просто это по стойкам каркаса так передается. Еще бы подумал над тем, чем отделывать фасад. Сейчас это вагонка, покрашенная Tikurilla, но когда переделывали стены, обшивку перекрасили более дешевой краской. Прошло два года -и фасад снова нужно перекрашивать. Сейчас я бы выбирал материал для фасада, который не нужно красить в принципе. Потому что перекраска даже раз в три года — это проблема.

В доме Павла окна стоят деревянные — просто двойное стекло, как в раньше в советских домах. Их выбрали в комплектацию дома, так как они были самыми дешевыми.

— Из них сифонит, планирую поменять на современные ПВХ-окна, — говорит Павел.

Еще один существенный минус дома: в нем при строительстве не предусмотрели вентиляции. Тоже из соображений экономии.



Проверка стен тепловизором

— Теперь я бы на такое не согласился, в каркасном доме должна быть обязательно вентиляция, — говорит владелец. — Я измерил качество воздуха в разных комнатах — уровень СО 2 зашкаливает во всех помещениях, и проветривание на ситуацию влияет несущественно. Теперь в комнатах, где мы обычно находимся, открываем окно на микропроветривание. Но это очень неудобно, и в сильные морозы с ветром из окон сильно тянет. Но и закрыть нет возможности: кислород быстро заканчивается. Вентиляция должна быть обязательно.

Павел считает, что все эти «сюрпризы» проявились по одной причине: во всех этих вопросах он не разбирался и не вдавался в подробности строительства каркаса.

— К самой каркасной технологии у меня нет вопросов, — говорит он. — Она подходит для наших домов. Вопрос в том, что нужно разбираться, какие бывают типы каркасных домов, из чего ты его хочешь строить, заказывать правильные материалы и потом контролировать, как это все собирается — на каждом этапе, каждый день.

Теперь я все равно выбрал бы каркас: с газобетоном тоже есть нюансы, как мне кажется. Просто сейчас к строительству относился бы по-другому. Например, строил бы одноэтажный дом, каркас обшил бы плитными материалами вроде ОСБ или ЦСП. Делал бы более мощный пол, в некоторых комнатах сделал бы систему «теплый пол». И заказывал бы не у фирмы под ключ, а поискал бы бригаду по отзывам. И сидел бы с ними на стройке и следил за каждым этапом.

Дом в деревне для минчанина

Чтобы построить этот дом в деревне под Минском, Дмитрий продал квартиру в Лошице. И если на этапе строительства у него была фобия, что зря это сделал, то теперь уверен в правильности решения. Дом стоит, в нем он живет два года.





— Не думаю, что комфортность проживания в каркасном или блочном домах чем-то отличается, — говорит он. — За два года претензий не появилось. Единственная проблема: каждую осень боремся с нашествием мышей. Правда, я не думаю, что в этом виноват каркас: мой друг построил дом в деревне из блоков, но у него та же беда. Вероятно, с наступлением холодов мыши ищут себе домики. Как они пробираются в дом — для меня загадка. Есть подозрение, что они нашли щель в месте ввода труб под домом. Причем пролезают они не в стены, а как-то прямиком на кухню, под мойку. Я уже научился с ними справляться с помощью ловушек, яда.

Дом отапливается пеллетным котлом. Для души и как альтернативный источник тепла в гостиной есть печь-камин.

— При всем уважении к винтовым сваям теперь я четко понимаю, что мне нужен теплый пол, — говорит Дмитрий. — А он возможен только при бетонном фундаменте. Если бы у меня изначально был хороший бюджет, то дом ставил бы не на винтовые сваи, а делал бы бетонную плиту с уже встроенным теплым полом. Поначалу сэкономили, допустим, пять тысяч долларов, но потом эта сумма была потрачена на песок, технику. Пол у меня деревянный по лагам, хорошо утепленный, но вот оказалось, что мне нравится ходить по теплому полу.

Это все вопрос бюджета: если есть очень много денег, то дом должен быть на мощном фундаменте и с каменными стенами. Но если ты как-то ограничен в средствах, то мой каркасный дом — тоже очень хороший вариант.

К долговечности дома Дмитрий относится философски, говорит, что на его век хватит, а детям этот дом не будет нужен:

— Старшему сыну 4 года, младшему двух нет, пройдет 20 лет — и их тут след простыл. И где ты будешь сам через столько лет — неизвестно.

Дмитрий говорит, что люди должны пройти этап недоверия к каркасу.

— Критикам каркасов я так скажу: мой «плохой» каркасный дом на «плохом» свайном фундаменте все равно лучше старого деревянного дома — быстрее нагревается и лучше держит тепло. У меня на участке есть еще старый дом, собранный по «дедовским технологиям». Так вот, в минус 5 с ветром его нужно два раза в день протапливать.

Поговорили с владельцем и о вентиляции. У него в доме она естественная, воздухопроводы разведены по всем помещениям, при необходимости ее можно открыть или закрыть.





— Что бы я посоветовал, так это устанавливать сразу продвинутую приточно-вытяжную вентиляцию, — советует он. — У меня сделана обыкновенная естественная, и ее вроде как достаточно. Но летом окно открыл — и в доме становится так же жарко, как и на улице. С продвинутой системой вентиляции со встроенным кондиционером было бы комфортнее жить: поставил нужную температуру на пультике — и хорошо. Если бы о климате в доме думала автоматика, то было бы просто удобно.

Дмитрий поделился своими соображениями, как сделать жизнь за городом автономной. Жизнь в доме дарит независимость: есть дрова, пеллеты, своя скважина и канализация. Не хватает только некоего независимого источника энергии, например солнечных панелей.

— Я, кстати, сделал модернизацию: несколько раз летом пропадало электричество и после этого пригласил электриков, которые в систему электросети подрубили генератор. Электричество пропало — ты дернул за шнурок, генератор заработал, электричество появилось.





Как видим, за первые годы эксплуатации недостатков у каркасного дома не выявилось. Как он поведет себя в более отдаленной перспективе? Дмитрий по этому поводу пошутил: «Позвоните мне через 20 лет».

Дом за четыре месяца

Этот небольшой дом — новострой, и владельцы живут в нем чуть больше месяца. Но мы обратили на него внимание по той причине, что он единственный оправдывает рекламные заявления о быстровозводимости каркасных домов.



Фото предоставлено владельцем дома

— От момента, когда мы начали готовить участок и собирать там все коммуникации (септик, скважина и электричество), и новосельем прошло 4 месяца, — рассказывает хозяйка дома Наталья. — Пока шли работы на участке, наш домик собирался в Минске на производстве. Если бы не было проблем с интернетом, поставками-доставками, то въехали бы в него еще раньше. Он небольшой, состоит из модулей, собранных в цеху. Его части привезли на участок, поставили на готовый фундамент и соединили.

Новоселье Наталья с мужем справили в начале ноября. И если об особенностях эксплуатации дома при плюсовой температуре за бортом говорить особо нечего, то после первых морозов у владельцев сложилось впечатление.

— У нас панорамные окна, но в доме очень тепло, — говорит Наталья — Толщина утеплителя в стенах, крыше и в полах — 200 мм. С ноября мы готовились к морозам, немного даже переживали, будет ли тепло в доме. Как только пришли морозы, мы только чуть больше прибавили температуру на конвекторах. Этого оказалось достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно в футболке и шортах.

Базовое отопление — электрическое. В комнатах стоят конвекторы, в санузле и на кухне — теплые полы. Есть еще кондиционер, который может догревать воздух зимой.

— Он минут за 15 прогревает весь домик, — говорит Наталья. — Летом он будет его охлаждать. Плюс мы тестировали наш замечательный камин. Он носит развлекательный характер для нас и гостей, но когда мы его топим, то выключаем все остальное отопление, иначе становится жарко.



Фото предоставлено владельцем дома

Камин владельцы рассматривают как резервный источник тепла на случай, если пропадет электроэнергия. Испытания показали, что он отлично справляется с обогревом всего дома.

— Дом у нас для ультракайфовщиков, поэтому у нас есть небольшая сауна с панорамным остеклением, и когда у нас она работает, мы тоже отключаем отопление, потому что после банных процедур тепло и без конвекторов.

В этом доме в спальне установлена канальная приточно-вытяжная вентиляция, которая удаляет отработанный воздух и подает свежий с улицы. В кухне-гостиной достаточно окон на микропроветривании.

Как будет вести себя дом зимой и какие вопросы появятся после более долгой эксплуатации, мы узнаем позже. Пока же, учитывая, как быстро владельцы решили свой жилищный вопрос, можно сказать, что это очень удачное вложение средств.