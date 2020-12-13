«Белорусы - самый любящий, сильный и смелый народ!» Инна Афанасьева выпустила новый клип

Источник материала: Tut.by

Известная певица Инна Афанасьева выпустила клип на песню «Мы не можем не любить». В описании к композиции народная артистка Беларуси написала, что этот год изменил наши жизни: «Но я знаю, что белорусы — самый любящий, сильный и смелый народ!».



Фото: facebook.com/AfInna.ART

— Этот год изменил наши жизни, и долгое время я не понимала, что же делать дальше? — написала в описании к композиции певица. — Записаны новые песни, были новые планы — и хотелось всем этим поделиться с вами! Но, как петь, что вам говорить и о чем? Столько всего произошло за это время, поделило на «до» и «после»! Но я знаю, что белорусы — самый любящий, сильный и смелый народ! Я горжусь тем, что являюсь частью этой нации и благодарю каждого из вас за вашу любовь!

Ранее, напомним, Инна Афанасьева высказывалась по поводу ситуации в стране и призывала силовиков: «Не бейте и не убивайте людей».

— Дорогие наши офицеры, люди в погонах ГАИ, милиция, спецназ, ОМОН. Я не знаю, какие подобрать слова, от ужаса последних событий! Это огромная боль на сердце каждого из нас! Пожалуйста, не бейте и не убивайте людей! Те крики и стоны с Окрестина — они ведь останутся в душе у каждого белоруса! В моей душе это точно! Останутся и те люди, которые бежали оплачивать штрафы за водителей на улицах. Люди, которые привозят еду в Окрестина! Останутся наши красивые женщины с цветами вдоль дорог! Люди, которые собирают деньги пострадавшим и уже искалеченным семьям. Останутся и те, кто сложил свои щиты и не подчинился приказам. Наши медики! Боже, спасибо Вам, за то, что спасаете жизни чьих-то детей! Дорогие наши ребята, прошу вас, не убивайте, ведь с каждым ударом вы порождаете еще большее зло. Вы убиваете себя и свою душу! Я желаю каждому из нас выжить в это непростое время и остаться людьми! Пожалуйста, берегите себя своих родных и близких! С большой любовью и уважением ко всем вам! — написала Афанасьева.