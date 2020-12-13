Игра нового поколения: рассказываем о своих впечатлениях от Cyberpunk 2077

Источник материала: Tut.by

8 лет ожидания, множество переносов и вот наконец Cyberpunk 2077 вышла — с массой технических проблем, но с запредельной проработкой живого мегаполиса Найт-Сити и умопомрачительной нелинейностью повествования. Другой такой игры сейчас просто нет. Рассказываем о своих впечатлениях от RPG нового поколения.





Сюжетная вариативность Cyberpunk 2077 проявляется с первых секунд. В самом начале игры мы выбираем одну из трех предысторий главного героя (или героини) по прозвищу Ви: можно быть «уличным псом», работником корпорации или кочевником. Это определит не только первые полчаса пролога, но и уникальные опции в диалогах, а также некоторые сюжетные линии в дальнейшем, в том числе — возможные концовки.

Богатство выбора проявляется во всем: от свободного перемещения по большому городу Найт-Сити до сложной и многогранной системы прокачки Ви. Но больше всего впечатляет то, как Cyberpunk 2077 погружает в свой мир.

Поначалу кажется, что это такая GTA от первого лица: свободный город, много миссий, десятки забавных моментов на улицах. Вот только со временем приходит осознание, что это совсем не «GTA в киберпанке». Это большая ролевая игра, в которой сотни игровых ситуаций происходят на глазах игрока не потому, что вокруг функционирует какая-то сложная симуляция жизни (она в игре, к слову, тоже есть), а потому что все сделано вручную.

Глобальная карта пестрит самыми разными заданиями и активностями. На каждой улице можно наткнуться на что-то интересное. Игра подкидывает новые занятия как будто случайно: главному герою постоянно звонят разные знакомые и просят об услуге. Часть из них — плюс-минус стандартное «приди и перестреляй их всех», но большинство — продуманные истории с неочевидными концовками и последствиями для основного сюжета.

Конечно, интенсивная бомбардировка событиями поначалу сбивает с толку. Кажется, что все успеть нельзя, и непонятно, что здесь важное событие, а что — второстепенный квест, не влияющий ни на что. Но со временем свыкаешься и воспринимаешь все миссии как одну бесшовную историю.









Найт-Сити ни на секунду не превращается в красивую декорацию, как, например, города в серии Grand Theft Auto. Просто катаясь по городу и его окрестностям, можно наткнуться на десятки второстепенных событий, которые происходят просто так, без участия игрока. Можно вмешаться, пострелять, провести расследование, ликвидировать банду — или же просто проехать мимо. Игрок принимает решение, какой будет его история каждую минуту. И в этом смысле Cyberpunk 2077 — образцовая ролевая игра.

Разумеется, можно плюнуть на все и пройти основной квест часов за 25, но существенную часть сюжета в этом случае вы пропустите. Потому что настоящая история игры состоит из сотни микроисторий, которые сплетаются в одну большую. Какой-нибудь второстепенный квест в середине игры может открыть целую сюжетную цепочку ближе к финалу. И прелесть Cyberpunk 2077 в том, что ты никогда не знаешь, какое решение будет правильным и как оно отразится на будущем главного героя и будущем его соратников.

Со временем вообще становится ясно, что Cyberpunk 2077 — это игра в первую очередь про сюжет, а уже потом про все остальное. Интриги, заговоры, драматические потери друзей и неочевидные сюжетные ходы завораживают и не отпускают. Погружаясь в мир Cyberpunk 2077, тебе просто интересно находиться в антураже Найт-Сити, радоваться каждому появлению постоянно матерящегося пройдохи Джонни (его, кстати, играет Киану Ривз) и общаться с приятными персонажами, свидания с которыми могут окончиться постельной сценой.

Видя яркие неоновые вывески, шикарные автомобили, припаркованные у богемных ночных клубов, чистые улицы, залитые лучами яркого солнца, кажется, что Cyberpunk 2077 — не совсем каноничный киберпанк. Но первое впечатление обманчиво. Исследуя Найт-Сити, знакомясь с его тайнами и распутывая корпоративные заговоры, становится ясно, что этот город далек от идеала, а за технологичным фасадом скрывается дистопичная реальность, которая не щадит никого.









Киберпанк кроме очевидного фокуса на том, как будет выглядеть мир будущего с развитием технологий, всегда был особым жанром, где все не то, чем кажется. И в этом плане Cyberpunk 2077 — образцовый киберпанк. С первых минут игра бросает игрока в пучину сюжетных хитросплетений, связанных с корпорациями и фантастическими технологическими прорывами. Но со временем история становится очень личной, проверяющей моральные ценности игрока. Сюжет про нескольких «хороших» парней, которые стремятся к славной жизни в мегаполисе, очень быстро превращается почти в библейское сказание о дружбе, власти и смерти.

Самое приятное: именно игрок решает, на чью сторону встать в глобальном конфликте, и как разрешить ту или иную ситуацию. Выбор влечет последствия, а они в свою очередь — вину или радость от принятых решений. Основной сюжет ветвится, вариантов развития событий — множество. И выбор одних закрывает дорогу к другим. Это придает ценность каждой сюжетной развилке.

Когда же дело доходит до перестрелок, то выясняется, что Cyberpunk 2077 — не самый лучший шутер. Стрелять в игре не так интересно, как исследовать город или болтать с харизматичными персонажами. Но учитывая арсенал главного героя, это не то чтобы большая проблема. Авторы ограничивают развитие персонажа 50 уровнем, но при этом игра не тяготеет к узконаправленной прокачке. Ситуация «либо ты играешь солдатом и расстреливаешь всех из автомата, либо тихо взламываешь охранные системы и пробираешься на вражеские территории инкогнито» — не про Cyberpunk 2077. Тут можно комбинировать любой подход, меняя тактику на лету. Хотя, конечно, прокачать абсолютно все не получится.





Единственное, игра очень долго разгоняется, и необычные механики открываются постепенно, поэтому на полную катушку получится развлекаться часу на десятом. С другой стороны, когда появится возможность установить в локтевые суставы лезвия, позволяющие разрезать противников в ближнем бою, а Ви получит способность ускоряться (в этот момент время как будто замедляется), ты напрочь забываешь, что в первые часы скромно и неуверенно ходил на корточках от укрытия к укрытию с простеньким пистолетом.

Некоторые умения прокачиваются по мере использования, как в Skyrim. Например, часто прокрадываетесь мимо врагов — повышаете незаметность. Любите шинковать противников катаной — растет навык владения холодным оружием. Получается, что просто играя по своему усмотрению, вы становитесь лучше в том, что больше по душе.

Конечно, Cyberpunk 2077 не во всем идеальна. Взять, к примеру, машины: они, конечно, по-разному ощущаются, но за редким исключением ездят одинаково неинтересно. В них не чувствуется ни вес, ни инерция, ни скорость. Хорошо, что в игре есть система быстрых перемещений, так что при желании за руль можно практически не садиться — разве что в некоторых миссиях с погонями. Да и просто гулять по Найт-Сити — большое удовольствие.





Вдобавок, сейчас в Cyberpunk 2077 довольно много багов. Разработчики выпускают патчи почти каждый день (по крайней мере, на ПК) и картина становится лучше, но подвисшие в воздухе предметы, сломанные скрипты и персонажи, которые проходят сквозь автомобили, сильно портят впечатление. Особенно в каких-нибудь драматических сюжетных сценах. Другое дело, что авторы со временем все поправят, как было с тем же третьим «Ведьмаком», так что это, скорее, временные трудности тех, кто покупает игру на старте.

Совсем другое дело — консольные версии. На PlayStation 4 и Xbox One игра работает в разрешении ниже 1080p, а подзагрузка текстур до того медленная, что интернет полнится скриншотами и видео с низкополигональными персонажами и домами, выглядящими как смазанный акварельный рисунок. На PS5 и Xbox One Series X дела получше, но на них запускается версия для прошлого поколения консолей — патч с добавлением рейтрейсинга и красот ПК-версии появится только в следующем году.

Но вот какая штука: удивительным образом все эти технические проблемы никак не мешают наслаждаться игрой уже сейчас. Cyberpunk 2077 настолько прекрасная игра, в ней так приятно находиться, она так увлекает, что про все остальное просто-напросто забываешь или не обращаешь внимания. Потому что баги поправят, а великая игра останется.

Наша оценка: Cyberpunk 2077 — очередной шедевр от создателей «Ведьмака 3». Это совершенно другая игра по духу, технологиям, подходу и эстетике. Но, как и «Ведьмак 3» в свое время, она выводит жанр ролевых игр на новый уровень. Разнообразная боевая система, множество улучшений и имплантов для персонажа, нелинейное повествование, интереснейший город с сотнями активностей, великолепные герои и непредсказуемые сюжетные ходы — перечислять достоинства можно очень долго. Важно знать одно: Cyberpunk 2077 — великая игра, RPG нового поколения (пускай сейчас только на ПК). Пропускать ее ни в коем случае нельзя.