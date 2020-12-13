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До 700 км на одной зарядке: на подходе первая модель на электрической платформе Geely

13.12.2020 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хэтчбек Zero Concept, представленный минувшей осенью под созданным Geely и Volvo брендом Lynk & Co (ему недавно исполнилось четыре года), скоро превратится в серийный электромобиль. Разработчики уже приступили к обкатке машины, попутно засветив прототип с маскировочной пленкой на кузове на первых снимках с испытаний.


Камуфляж, к слову, довольно условный и не мешает разглядеть пропорции и детали Zero EV — судя по всему, они перейдут с концепта на серийную модель с минимальными, так сказать, искажениями. Lynk & Co Zero EV станет первым электрокаром на архитектуре SAE (Sustainable Experience Architecture), разработка которой у Geely заняла четыре года и обошлась примерно в 2,6 миллиарда долларов. Создана платформа специально для массовых электромобилей и кроме Lynk & Co она также ляжет в основу будущих моделей под марками Geely, Volvo и Smart. Предусмотрена возможность гибко изменять колесную базу и другие параметры, а посему позволит создавать машины разных сегментов.


О технических аспектах Zero EV китайцы пока не обмолвились. Но можно ориентироваться на концепт — от носа до хвоста у него 4,85 м, силовая установка мощностью 544 л.с., также имеются полный привод и пневмоподвеска. Расчетный запас хода — 700 км, но это по циклу NEDC, который уже давно не репрезентативен: режимы движения в нем далеки от реальности, однако многие китайские производители почему-то все еще приводят паспортные значения, рассчитанные на основе именно этой методики.


В Lynk & Co сообщили, что Zero EV во время испытаний смог показать разгон до «сотни» менее чем за 4 секунды. Кроме того, компания провела так называемый «лосиный тест», то есть экстренный объезд внезапно возникшего препятствия на определенной скорости без торможения.


Дальнейшая программа испытаний электрической «пятидверки» включает, в частности, тестирование компонентов электропривода и прочих систем в условиях морозов и жары, а также «продувку» в аэродинамической трубе. После этого компания намерена приступить к серийному производству Zero EV — на конвейер электрокар должен встать во второй половине 2021 года, а отправку машин первым покупателям (в том числе и в Европе) планируется начать в четвертом квартале того же года.

 
 
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Хэтчбек Zero Concept, представленный минувшей осенью под брендом Lynk & Co, скоро превратится в серийный электромобиль. Разработчики уже приступили к обкатке машины.
 
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