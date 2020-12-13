За незаконную вырубку елок грозит большой штраф. Власти рассказали о «тарифах»













Для предотвращения незаконной вырубки елей в декабре в лесах усиливают контроль, сообщает Минск-Новости. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность и большой штраф:





незаконное уничтожение или повреждение деревьев и кустарников или иной растительности в лесах первой группы — штраф от 5 до 300 базовых величин;

на территории населенного пункта — от 10 до 300 базовых величин.

Дополнительно к сумме штрафа браконьер должен будет возместить урон, нанесенный окружающей среде.