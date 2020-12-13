«Марш народного обвинения». Что происходит в Беларуси 13 декабря

11.15. Около пяти белых автобусов, в которых предположительно находятся солдаты внутренних войск, стоят на проспекте Машерова со стороны военного госпиталя (напротив «Белой вежи»), сообщает Белсат.

По информации СМИ, жители Каменной горки и Грушевки уже вышли на акции, не дожидаясь полудня.













10:30. Водометы на площади Богушевича.









С самого утра по улицам Минска ездит военная техника и микроавтобусы, на которых передвигаются силовики. Транспорт был замечен на Кальварийской, Партизанском проспекте, Орловской.





08.00. Сторонники Лукашенко под музыку и с флагами встречают в минском районе Уручье военную технику, которая стягивается в город.





На воскресенье в Минске намечен "Марш народного обвинения". Как и все протестные акции последних недель, организаторы предложили и на этот раз провести его децентрализованно, во всех районах крупных городов. Сбор во дворах начнется в 12 часов. На 20 декабря также намечена крупная акция, которая получила название "Марш народного трибунала".





Лидер белорусского протестного движения Светлана Тихановская начинает визит в Германию. На понедельник намечена ее встреча с президентом Германии Франком Вальтером-Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) в его официальной резиденции Бельвю. Также Тихановская примет участие в экуменической молитве в Берлинском соборе и выступит с небольшой речью. В начале октября Тихановская уже приезжала в Берлин и встречалась с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel).