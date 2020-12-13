ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тихановская на следующей неделе встретится с руководством ЕС и премьером Бельгии

13.12.2020 12:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

13-16 декабря Светлана Тихановская посетит с рабочим визитом Берлин и Брюссель, сообщает ее пресс-служба.



В Берлине Тихановская встретится с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, вице-президентом Бундестага Клаудией Рот, главами комиссий по иностранным делам и правам человека Норбертом Рёттгеном и Гиде Йенсен соответственно. Она также встретится с Яном Хеккером, советником канцлера Ангелы Меркель по внешней политике, пишет "Наша Нива".

Тихановскую приглашают принять участие в экуменической молитве и дискуссии в Берлинском соборе. Она также встретится с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич. 

В Брюсселе Тихановская встретится с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо и проведет ряд встреч в структурах ЕС: Жозеп Боррель, министр иностранных дел ЕС; Вера Юрова, вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности; Оливер Варели, уполномоченный по вопросам соседства и расширения; Иман Гилмор, специальный представитель ЕС по правам человека. 

Состоится ряд встреч с членами Европейского парламента (ЕП) и политическими группами, включая президента Европарламента Давида Сассоли, вице-президента Хейди Хауталу и докладчика по Беларуси Пятраса Ауштравичюса в Комитете иностранных дел. Светлана Тихановская также выступит на совместном заседании комитетов по иностранным делам, развитию, правам человека и делегации по связям с Беларусью. 

В Брюсселе Светлана Тихановская также примет участие в мероприятиях, посвященных вручению Премии Сахарова, которая в этом году вручается группе беларусов в знак признания их стремления к свободе. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13-16 декабря Светлана Тихановская посетит с рабочим визитом Берлин и Брюссель, сообщает ее пресс-служба.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Лукашенко наломал дров». Андрей Макаревич рассказал, что думает о ситуации в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика