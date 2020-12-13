Тихановская на следующей неделе встретится с руководством ЕС и премьером Бельгии









"Наша Нива" . В Берлине Тихановская встретится с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, вице-президентом Бундестага Клаудией Рот, главами комиссий по иностранным делам и правам человека Норбертом Рёттгеном и Гиде Йенсен соответственно. Она также встретится с Яном Хеккером, советником канцлера Ангелы Меркель по внешней политике, пишет





Тихановскую приглашают принять участие в экуменической молитве и дискуссии в Берлинском соборе. Она также встретится с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич.





В Брюсселе Тихановская встретится с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо и проведет ряд встреч в структурах ЕС: Жозеп Боррель, министр иностранных дел ЕС; Вера Юрова, вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности; Оливер Варели, уполномоченный по вопросам соседства и расширения; Иман Гилмор, специальный представитель ЕС по правам человека.





Состоится ряд встреч с членами Европейского парламента (ЕП) и политическими группами, включая президента Европарламента Давида Сассоли, вице-президента Хейди Хауталу и докладчика по Беларуси Пятраса Ауштравичюса в Комитете иностранных дел. Светлана Тихановская также выступит на совместном заседании комитетов по иностранным делам, развитию, правам человека и делегации по связям с Беларусью.





В Брюсселе Светлана Тихановская также примет участие в мероприятиях, посвященных вручению Премии Сахарова, которая в этом году вручается группе беларусов в знак признания их стремления к свободе.

