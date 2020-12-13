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Новогрудок приветствует свободных белорусов
Источник материала: Хартия'97
Новогрудок приветствует свободных белорусов
Первая столица ВКЛ желает всем удачного протестного дня.
Жители Новогрудка приветствуют свободных белорусов.
Первая столица ВКЛ желает всем удачного протестного дня.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Первая столица ВКЛ желает всем удачного протестного дня.
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