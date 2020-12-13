Источник материала: Хартия'97

В Беларуси проходит воскресный Марш (Онлайн) 13.12.2020, 12:16

На улицы выходят минчане и жители многих городов.

Сегодня в Беларуси проходит традиционный воскресный Марш. Ежедневные акции протеста продолжаются без перерыва уже 127-й день.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию воскресного Марша.

12.09 Жители деревни Дроздово тоже проводят свой марш солидарности!

12.06 В Зеленом лугу с самого утра люди идут по улицам, скандируя «Жыве Беларусь!».

11.59 Жители Новогрудка приветствуют свободных белорусов.

11.57 Видео из Заславля: люди идут и скандируют «Жыве Беларусь!».

11.55 В Заславле собрались в неожиданном месте: мини-марш прошел на железнодорожной станции.





11.53 Гродно вышло на воскресный Марш.





11.21 Жители Каменной горки гуляют по району с самого утра.

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