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В Беларуси проходит воскресный Марш (Онлайн)
Источник материала: Хартия'97
В Беларуси проходит воскресный Марш (Онлайн)
На улицы выходят минчане и жители многих городов.
Сегодня в Беларуси проходит традиционный воскресный Марш. Ежедневные акции протеста продолжаются без перерыва уже 127-й день.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию воскресного Марша.
12.09 Жители деревни Дроздово тоже проводят свой марш солидарности!
12.06 В Зеленом лугу с самого утра люди идут по улицам, скандируя «Жыве Беларусь!».
11.59 Жители Новогрудка приветствуют свободных белорусов.
11.57 Видео из Заславля: люди идут и скандируют «Жыве Беларусь!».
11.55 В Заславле собрались в неожиданном месте: мини-марш прошел на железнодорожной станции.
11.53 Гродно вышло на воскресный Марш.
11.21 Жители Каменной горки гуляют по району с самого утра.
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На улицы выходят минчане и жители многих городов.
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