|
Сегодня в 12.00 начнется традиционный воскресный Марш
Источник материала: Хартия'97
Сегодня в 12.00 начнется традиционный воскресный Марш
Люди будут собираться во дворах.
Сегодня в Беларуси в 12.00 часов начнется традиционный воскресный Марш.
Ряд
Марши начнутся во дворах, по месту жительства протестующих.
«Формат прежний – марши районов, которые стартуют в полдень прямо в вашем дворе и пройдут по согласованному в ваших чатах маршруту и графику.
В этот раз мы не будем называть общих для районов точек сбора, так как в большинстве районов их уже согласовали и объявили. Вы знаете их из районных чатов – или узнаете от соседей, встретившись с ними в 12.00 в вашем дворе», — пишут телеграм-каналы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди будут собираться во дворах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)