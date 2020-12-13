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Боец ММА Марк Медведев вышел праздновать победу с бело-красно-белым флагом
Источник материала: Хартия'97
Боец ММА Марк Медведев вышел праздновать победу с бело-красно-белым флагом
Эффектное появление гомельчанина на ринге стало хитом Сети..
Марк Медведев, боец ММА родом их Гомеля, вышел отпраздновать свою победу на ринг с бело-красно-белым флагом, сообщает телеграм-канал
Эффектное появление гомельчанина на ринге стало хитом Сети.
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Эффектное появление гомельчанина на ринге стало хитом Сети..
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