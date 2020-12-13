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Боец ММА Марк Медведев вышел праздновать победу с бело-красно-белым флагом

13.12.2020 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Боец ММА Марк Медведев вышел праздновать победу с бело-красно-белым флагом

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  • 13.12.2020, 11:33
  • 5,679
Боец ММА Марк Медведев вышел праздновать победу с бело-красно-белым флагом

Эффектное появление гомельчанина на ринге стало хитом Сети..

Марк Медведев, боец ММА родом их Гомеля, вышел отпраздновать свою победу на ринг с бело-красно-белым флагом, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Эффектное появление гомельчанина на ринге стало хитом Сети.

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Теги: Гомель
 
 
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Эффектное появление гомельчанина на ринге стало хитом Сети..
 
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