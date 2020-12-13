Источник материала: Хартия'97

У лукашистов закончилось топливо 3 13.12.2020, 11:30

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А протестующие в Минске выходят с новыми силами.

Просто на перекрестке в Минске у милиции закончилось топливо, сообщает «Белсат» .

Лукашисты были вынуждены остановиться на светофоре. Это перекресток возле гостиницы «Европа».

В то же время протестующие в Минске выходят с новыми силами. Уже вышли на марш микрорайоны Грушевка и Каменная горка.





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