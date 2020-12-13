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У лукашистов закончилось топливо
Источник материала: Хартия'97
У лукашистов закончилось топливо
А протестующие в Минске выходят с новыми силами.
Просто на перекрестке в Минске у милиции закончилось топливо, сообщает
Лукашисты были вынуждены остановиться на светофоре. Это перекресток возле гостиницы «Европа».
В то же время протестующие в Минске выходят с новыми силами. Уже вышли на марш микрорайоны Грушевка и Каменная горка.
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А протестующие в Минске выходят с новыми силами.
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