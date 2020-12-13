В Киеве провели акцию к годовщине задержания подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - принесли гроб и «хоронили правосудие»

В Киеве состоялась акция к годовщине задержания подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, машину с которым подорвали в 2016 году, сообщает Общественное.









Несколько сотен человек пришли в субботу, 12 декабря, к зданию Офис президента на улицу Банковую и принесли с собой венки из искусственных цветов и гроб.

Все это активисты возложили неподалеку от Офиса президента, зажгли свечи и лампады. По словам участников акции, они собрались, чтобы символически похоронить правосудие и справедливость в деле, главными обвиняемыми в котором уже год являются музыкант и доброволец Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь и врач и волонтер Юлия Кузьменко.

Как считают участники акции, задержанные не причастны к убийству журналиста.

Фото: suspilne.media.