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В Киеве провели акцию к годовщине задержания подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - принесли гроб и «хоронили правосудие»

13.12.2020 12:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Киеве состоялась акция к годовщине задержания подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, машину с которым подорвали в 2016 году, сообщает Общественное.

 

В Киеве провели акцию к годовщине задержания подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - принесли гроб и «хоронили правосудие»

 

В Киеве провели акцию к годовщине задержания подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - принесли гроб и «хоронили правосудие»

 

Несколько сотен человек пришли в субботу, 12 декабря, к зданию Офис президента на улицу Банковую и принесли с собой венки из искусственных цветов и гроб.

Все это активисты возложили неподалеку от Офиса президента, зажгли свечи и лампады. По словам участников акции, они собрались, чтобы символически похоронить правосудие и справедливость в деле, главными обвиняемыми в котором уже год являются музыкант и доброволец Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь и врач и волонтер Юлия Кузьменко.

Как считают участники акции, задержанные не причастны к убийству журналиста.

 

Фото: suspilne.media.

 
 
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В Киеве состоялась акция к годовщине задержания подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, машину с которым подорвали в 2016 году, сообщает...
 
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