Латынина: Хороший рецепт осчастливить российское население – сделать его как можно более нищим

Источник материала: Салiдарнасць

Журналистка – о реальной жизни в России и телевизионной картинке, которую показывают зрителям.





— И, оказывается, президент (Путин — прим. «С) улетел в Сочи еще в конце лета и с небольшими перерывами остается там до сих пор. И все к нему туда летают, — рассказала в эфире «Эха Москвы» Юлия Латынина. — Их выдерживают там две недели, а потом репортажи о встречах президента появляются в телевизоре с пометкой «Ново-Огарево».

Например, 29 октября kremlin.ru было сообщение о встрече Путина с главой ВТБ Андреем Костиным, и там была подпись: «Ново-Огарево». И 2 ноября вновь Путин из того же кабинета общался с участниками форума «Большая перемена», и опять пометка на официальном сайте Кремля говорила о том, что это Подмосковье, а на самом деле всё это было в Сочи.

И это, конечно, сильно напоминает историю… Помните стихи: «Дочка спит. Но свет не гаснет на портрете том: всё читает и читает Ленин за столом»?

Вот та реальная жизнь, которую мы видим в расследованиях «Проекта» и «Важных историй»... Она сильно отличается от той телевизионной картинки, которую нам хотят представить про недремлющего Путина, который решил все проблемы, которому не с кем поговорить кроме Ганди, и который на СПЧ сообщает, что тут с ним 97-летняя бабушка хотела поговорить и надо ее разыскать с помощью следственных органов, чтобы она исполнила свое желание.

Потому что, видимо, никаких других желаний у народоноселения в России не осталось. Все Владимир Владимирович или выполнил, или они выше есть сил выполнить.

Это бывало, мы много раз видели, и раньше. Каждый раз во время пресс-конференций что-то было такое. Или Владимир Владимирович говорил, что девочку надо позвать на елку в Кремль или водопровод какой-нибудь прокладывали в деревню.

И это должно было вызвать восторг населения, потому что когда население нищее, оно всегда радуется подачкам. А когда население не нищее, когда оно богатое, оно начинает вспоминать о свободе, и оно говорит: «Да нет, мне не надо подачки, я само заработаю. Вы лучше скажите, где наше право выбора».

Так что очень хороший рецепт осчастливить российское население: сделать его как можно более нищим, а потом давать ему подачки. И вот думаешь: интересно, а вот Трамп или Байден, они будут искать 97-летнюю бабушку, чтобы с ней поговорить?

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