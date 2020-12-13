В Могилеве BMW вылетела с моста и упала на рельсы: водитель и пассажирка сбежали, но пошли к врачам

Источник материала: Tut.by

Поздно вечером 12 декабря в Могилеве BMW снесла ограждение, вылетела с моста и упала на рельсы. Водитель и пассажирка чудом остались живы — они сбежали с места ДТП. Позже выяснилось, что водитель была пьяна, сообщает МВД.



Фото: vk.com/ilovemogilev

Авария произошла в 23.55 на проспекте Димитрова. 29-летняя могилевчанка за рулем BMW не справилась с управлением и врезалась в ограждение путепровода. Машина его снесла и вылетела с моста, упала на рельсы.

Водитель и 30-летняя пассажирка покинули место ДТП, а позже обратились за медпомощью. Женщины рассказали врачам, что получили травмы в быту. Однако инспекторы ГАИ установили, что во время происшествия пострадавшие находились в автомобиле.



Фото: vk.com/ilovemogilev



Фото: МВД

По результатам медосвидетельствования водитель оказалась пьяна — 1,3 промилле в выдыхаемом воздухе.

В отношении могилевчанки составлено несколько административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.