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Белорусские бойцы ММА вышли на поединки с бело-красно-белыми флагами

13.12.2020 12:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские бойцы ММА вышли на свои международные бои с бело-красно-белыми флагами.

Чемпионка Беларуси по кикбокскингу Виктория Дворянинович проводила свой поединок в Китае. На представление перед боем она вышла с бело-красно-белым флагом.

Видео: Tribuna.

Марк Медведев, в свою очередь, с флагом праздновал свою победу на турнире в Москве.

Видео: @marmeladkina1

 

 
 
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Белорусские бойцы ММА вышли на свои международные бои с бело-красно-белыми флагами.
 
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