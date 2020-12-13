Белорусские бойцы ММА вышли на поединки с бело-красно-белыми флагами

Источник материала: Tut.by

Белорусские бойцы ММА вышли на свои международные бои с бело-красно-белыми флагами.

Чемпионка Беларуси по кикбокскингу Виктория Дворянинович проводила свой поединок в Китае. На представление перед боем она вышла с бело-красно-белым флагом.

Видео: Tribuna.

Марк Медведев, в свою очередь, с флагом праздновал свою победу на турнире в Москве.

Видео: @marmeladkina1