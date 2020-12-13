|
Белорусские бойцы ММА вышли на поединки с бело-красно-белыми флагами
Источник материала: Tut.by
Белорусские бойцы ММА вышли на свои международные бои с бело-красно-белыми флагами.
Чемпионка Беларуси по кикбокскингу Виктория Дворянинович проводила свой поединок в Китае. На представление перед боем она вышла с бело-красно-белым флагом.
Видео: Tribuna.
Марк Медведев, в свою очередь, с флагом праздновал свою победу на турнире в Москве.
Видео: @marmeladkina1
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские бойцы ММА вышли на свои международные бои с бело-красно-белыми флагами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)