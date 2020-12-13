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В Минске задержан муж бчб-невесты Андрей Зайцев

13.12.2020 12:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске задержан Андрей Зайцев, супруг Инны Зайцевой, ставшей известной благодаря своему участию в акциях протеста в бело-красно-белом свадебном платье. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram.



По ее словам, мужа задержали за бчб-флаг, который был вывешен на их доме. В данный момент мужчина находится в ЦИП на Окрестина. Он пробудет там до суда, который состоится в понедельник.

Ранее в Гродно задерживали и Инну Зайцеву, приехавшую в областной центр поддержать бастующих работников «Гродно Азот». Она провела три дня в гродненском ИВС, суд оштрафовал ее на 25 базовых величин.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Минске задержан Андрей Зайцев, супруг Инны Зайцевой, ставшей известной благодаря своему участию в акциях протеста в бело-красно-белом свадебном платье. Об этом...
 
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