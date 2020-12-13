Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Сто раз потерялся, сто раз нашелся": как путешествуют незрячие

Как слепые путешествуют, какие "другие" проблемы случаются с ними за границей, и, наконец, как же они отличают Рим от Парижа, а Красное море от Черного.

Он искал утопленника во время поездки по Байкалу, терялся в пригороде Челябинска и бежал через забор заповедника в Гааге. Поставил палатку на муравейник и ловил попутку под знаком "Остановка запрещена".

Почему для познания мира незрячий с раннего детства Владимир выбрал именно путешествия, узнала корреспондент МИА "Россия сегодня" Мария Семенова.

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