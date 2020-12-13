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"Сто раз потерялся, сто раз нашелся": как путешествуют незрячие
13.12.2020 13:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как слепые путешествуют, какие "другие" проблемы случаются с ними за границей, и, наконец, как же они отличают Рим от Парижа, а Красное море от Черного.
© Photo : из личного архива Ю.Ардынова
Он искал утопленника во время поездки по Байкалу, терялся в пригороде Челябинска и бежал через забор заповедника в Гааге. Поставил палатку на муравейник и ловил попутку под знаком "Остановка запрещена".
Почему для познания мира незрячий с раннего детства Владимир выбрал именно путешествия, узнала корреспондент МИА "Россия сегодня" Мария Семенова.
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