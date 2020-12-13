В Минздраве рассказали, сколько белорусов за сутки получили гололедные травмы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 дек - Sputnik. За сутки с 12 по 13 декабря с холодовыми и гололедными травмами в больницы республики обратились 972 человека, рассказали в воскресенье в Минздраве.

Больше всего пострадавших от гололеда – в Гомельской и Витебской областях. Там в больницы с гололедными травмами обратились 300 и 266 человек соответственно. Один человек в Витебской области получил холодовую травму.

Третье место - у Могилевской области, где от гололеда пострадали 159 человек, далее идет Минская область, где гололедные травмы получили 102 человека, еще двое – холодовые. В Бресте к врачам по этому поводу обратились 80 человек, в Минске – 42 (41 – гололедная, 1 – холодовая травмы), в Гродно – 20.

Накануне стало известно, что за медпомощью из-за гололедицы обратились почти 2 тысячи человек за сутки.

Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на воскресенье из-за гололеда , неблагоприятные условия сохранятся и в понедельник.

В Минздраве призвали соблюдать осторожность и напомнили, что в период гололеда особую опасность представляют ступеньки подъездов, ступеньки подземных переходов, в том числе метрополитена, остановки общественного транспорта, горки, в том числе детские.